Soty, lo chef greco che conquista i palati con la moussaka e l'insalata russa con tonno fresco

Sono bastati pochi mesi dall’inaugurazione per far entrare L’Asilo di Cerreto nelle rubriche dei gourmet astigiani (e non solo).

E questo perché non è un ristorante normale. Anzi, a guardarlo da vicino, è unico.

Intanto per il luogo in cui è ospitato: un ex asilo di proprietà comunale, ristrutturato in modo rispettoso dell’architettura circostante. Il risultato è un locale molto accogliente e caldo che gode di un grazioso e fiorito giardino al suo esterno.



Altra unicità è la cucina che viene proposta in menù: piatti della tradizione piemontese rivisitati insieme a piatti della tradizione greca. Già, perché se in sala c’è l’italianissima Monica, in cucina, ai fornelli, c’è il suo socio, Sotiris Skandalakis, per tutti Soty, greco di origine ma innamorato dell’Italia in cui vive da oltre 7 anni.

Quello che esce da questo mix è un ristorante originale dove nella stessa sera si possono mangiare gli agnolotti alla piemontese di primo e la moussaka di secondo accompagnati da un Albugnano superiore e da un rosso Kotsifali Lyrarakis.

«Siamo molto soddisfatti di questi primi mesi di apertura - raccontano Monica e Soty - L’apprezzamento dei nostri clienti ci ha spinti ad affinare sempre di più i nostri piatti e la nostra proposta. Abbiamo aggiunto altri piatti greci ma anche altri piatti piemontesi e ai vini del posto abbiamo affiancato quelli provenienti dalla Grecia».

C’è un’altra particolarità nella cucina greco-piemontese dell’Asilo. Ed è la rigida filosofia di cucina di Soty che si basa sulla scelta di ingredienti di primissima qualità (compresi quelli importati dalla Grecia) e dalla lavorazione delle materie prime.

Soty crea tutto nella sua cucina: pasta fresca, pasta ripiena (con varie farine di grani antichi), panifica in proprio, realizza i dolci, i liquori con le erbe aromatiche coltivate in giardino o la frutta bio trovata da fornitori fidati. E poi crea lui le sue tisane, coltiva personalmente germogli e fiori edibili con i quali guarnisce i piatti, realizza oli aromatizzati di vario tipo facendosi spedire i semi dalla Grecia delle piante aromatiche che non trova in Italia.

«Credo fortemente nella primitività di ciò che offre la terra - spiega Soty - Ho la fortuna di lavorare in un territorio in cui si trovano prodotti sani, genuini, buoni e frutto di una grande biodiversità. E’ un piacere inventare ogni giorno qualche piatto diverso».



Il piatto greco che viene più ordinato è la moussaka, il tradizionale sformato greco di patate e melanzane con ragù e besciamella alla greca ma c’è un altro piatto, o meglio una “variazione”, che ha raccolto una vasta platea di estimatori.

E’ la tradizionalissima insalata russa piemontese che Soty ha modificato “tagliando” la maionese fatta in casa con yogurt greco per alleggerire il piatto e, soprattutto, utilizzando tonno fresco scottato al posto di quello in scatola. Un successo, a giudicare dalle ordinazioni.

«La nostra non è una cucina, ma un laboratorio sempre aperto che si confronta ad ogni servizio con i suoi clienti e con il riscontro diretto che Monica, regina in sala, raccoglie direttamente alle tavole».

L’Asilo di Cerreto, info al numero 335 804 0303. Apertura da venerdì a domenica.