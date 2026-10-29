Singles' Day: perché l'11.11 è diventato uno degli appuntamenti dello shopping online

Nel calendario dello shopping online novembre non significa più soltanto Black Friday e Cyber Monday. Da alcuni anni anche il Singles' Day dell'11 novembre, conosciuto anche come 11.11 o Double 11, ha conquistato uno spazio sempre più importante nelle strategie promozionali dei grandi operatori dell'e-commerce.

Nata in Cina come ricorrenza dedicata ai single, la data si è progressivamente trasformata in un grande appuntamento commerciale. Le dimensioni raggiunte dall'evento aiutano a comprenderne il peso: nel 2024 le vendite complessive registrate durante il Singles' Day sulle principali piattaforme cinesi sono state stimate in circa 1.440 miliardi di yuan, equivalenti a oltre 200 miliardi di dollari.

Il successo dell'11.11 ha contribuito anche ad anticipare il periodo delle promozioni autunnali, offrendo ai consumatori una prima occasione per confrontare prezzi e sconti prima delle iniziative di fine novembre.

Dalle università cinesi a un grande evento dell'e-commerce

Le origini del Singles' Day vengono fatte risalire al 1993, all'Università di Nanchino, dove alcuni studenti iniziarono a celebrare l'11 novembre come giornata dedicata alle persone single. La scelta della data era legata alla presenza di quattro numeri uno, simbolicamente associati all'individuo solo.

Il passaggio da ricorrenza sociale a fenomeno commerciale avvenne soprattutto nel 2009, quando Alibaba trasformò l'11 novembre in un evento dedicato allo shopping online. Alla prima edizione parteciparono soltanto 27 merchant; negli anni successivi l'iniziativa è cresciuta fino a coinvolgere migliaia di marchi e numerose piattaforme di commercio elettronico.

Oggi il Singles' Day non riguarda più soltanto il mercato cinese: promozioni legate all'11.11 vengono proposte anche da marketplace e negozi online internazionali, soprattutto nei settori dell'elettronica, della moda, della bellezza e dei prodotti per la casa.

In cosa si differenzia dal Black Friday

Singles' Day e Black Friday fanno ormai parte dello stesso periodo commerciale, ma nascono da tradizioni differenti. L'11.11 precede di alcune settimane il Black Friday e può quindi rappresentare una prima occasione per verificare il prezzo di prodotti che si stanno valutando in vista degli acquisti di fine anno.

Non significa, però, che le offerte dell'11 novembre siano necessariamente migliori di quelle disponibili successivamente. Uno stesso prodotto può essere interessato da promozioni differenti nei vari momenti del mese e alcuni negozi possono scegliere di concentrare gli sconti maggiori sul Black Friday.

Per questo il confronto rimane fondamentale: conoscere il prezzo precedente di un articolo permette di capire se la riduzione proposta rappresenta davvero un vantaggio oppure se conviene attendere una promozione successiva.

Come prepararsi alle offerte del Singles' Day

Il modo più semplice per evitare acquisti dettati soltanto dall'urgenza è individuare prima i prodotti realmente interessanti e controllarne il prezzo con qualche giorno di anticipo.

Durante l'evento possono comparire riduzioni dirette, codici promozionali, offerte a tempo e vantaggi riservati a determinati utenti. Per avere una panoramica delle iniziative disponibili può essere utile controllare le offerte del Singles Day 2026, verificando per ogni promozione condizioni, eventuali codici sconto e negozi aderenti.

Quando l'acquisto avviene attraverso marketplace internazionali è inoltre opportuno controllare provenienza del prodotto, tempi di consegna, condizioni di reso ed eventuali costi aggiuntivi. Un prezzo particolarmente basso può infatti risultare meno conveniente se accompagnato da spese di spedizione elevate o da modalità di restituzione poco pratiche.

Un appuntamento sempre più vicino allo shopping europeo

Pur mantenendo le proprie radici asiatiche, il Singles' Day è diventato un esempio di come le abitudini dell'e-commerce possano attraversare rapidamente i confini nazionali.

L'11 novembre non ha ancora in Italia la stessa notorietà del Black Friday, ma rappresenta ormai un appuntamento da tenere in considerazione per chi acquista online, soprattutto perché apre con anticipo la stagione delle grandi promozioni di novembre.

Seguire l'andamento dei prezzi, confrontare le offerte e leggere con attenzione le condizioni resta il modo più efficace per trasformare l'11.11 da semplice richiamo commerciale in una reale occasione di risparmio.