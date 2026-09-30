Eni Station Asti Est: nuova gestione e tanti servizi

Dopo 32 anni di onorata attività nel settore delle pulizie con la storica azienda Scorpion, Alessandro Brombin ha scelto di dare ali ad un sogno di bambino per diversificare le sue scelte imprenditoriali.

Ed ha investito nella grande stazione di servizio Enilive Cafè di corso Alessandria.

Una scelta che Brombin spiega così: «Sicuramente una decisione commerciale che mi permette di dare un servizio in più ai già tanti clienti di Scorpion appoggiandomi ad una realtà forte e completa come Eni, ma anche la possibilità di fare un mestiere che mi affascinava molto da piccolo: il benzinaio».

Anche se definirlo benzinaio è estremamente riduttivo. Perché Brombin e il suo staff presidiano un'attività che offre ben di più del rifornimento dei serbatoi di auto, furgoni, moto e camion.

Già solo sul fronte del distributore, Enilive dispone di 18 pompe complessive, con alcune di esse riservate esclusivamente al rifornimento dei camion. Benzina, diesel, gpl e prossimamente anche metano oltre alla pompa di Adblue. Sia in self service che in servito. Sul piazzale posteriore hanno trovato posto anche gli impianti di autolavaggio, anche in questo caso nelle due formule di self e servito.

Il fabbricato che sorge al centro della grande area di servizio è un altro scrigno di servizi: dalla vendita di tabacchi allo shop di prodotti per la locomotive di auto, moto e camion.

Alle casse si trovano anche altri servizi riservati sia ai professionisti dei trasporti che ai semplici cittadini come le card riservate a chi viaggia per lavoro o le carte carburante prepagate che, visti i prezzi, diventano un graditissimo regalo da ricevere.

Particolare attenzione è stata riservata al settore della ristorazione interna alla stazione con un caffè attualmente attivo e, a breve, l'apertura anche della tavola calda per un servizio completo a chi si ferma per una sosta alle porte della città e in una posizione strategica per la vicinanza al casello Asti Est e all'imbocco dell'autostrada per Cuneo.

Completa la gamma di servizi anche il locker Amazon per il ritiro di pacchi di prodotti acquistati on line.

«Il prezzo, come noto, non lo decidono i gestori - risponde Alessandro Brombin - ma viene deciso da Eni. Quello che possiamo garantire in più, oltre all'accuratezza del servizio, è la qualità del carburante fornito perché ogni settimana facciamo campionature per un controllo qualità. Una garanzia importante per i motori dei veicoli che si riforniscono da noi».

La ripresa post ferie ha visto passare alle pompe e alle casse della Enilive facce molto preoccupate per l'aumento dei prezzi ma non si registra una diminuzione di consumo.

«La gente ha bisogno di spostarsi, soprattutto per lavoro - spiega Brombin - e taglia altre spese, ma non può contrarre quelle di carburante».

All'area di servizio di nuova gestione lavorano attualmente 6 dipendenti compreso Brombin ma è un numero destinato a crescere a breve appena verranno attivati tutti i servizi previsti.