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Shopping

Settembre astigiano: lo "sbarazzo di inizio stagione" firmato Hobo in corso Alfieri ,con sconti fino al 60%

Hobo, aperto tutti i giorni, lancia un format inedito: abiti, giacche, giubbotti, pantaloni, jeans e maglieria capi, per accogliere le fine dell'estate e l'inizio dell'autunno

Davide Chicarella

Davide Chicarella

15 Settembre 2026 11:52:54

Gabriele Farotto

Lo "sbarazzo di inizio stagione" è iniziato da Hobo in corso Alfieri

Il "settembre astigiano" si conferma intriso di grandi appuntamenti imperdibili, a livello enogastronomico, culturale e commerciale. Mentre la città è animata da eventi che accolgono in centro e non solo una multitudine di appassionati e di turisti, anche per gli amanti dello shopping è giunta l'ora di cogliere una inedita opportunità. 

Nella centralissima corso Alfieri, infatti, il negozio di moda uomo "Hobo" ha inaugurato stamattina lo "Sbarazzo di inizio stagione", una proposta incredibile per i propri clienti, con sconti fino al 60%. Non una semplice sessione di saldi, ma una vendita al dettaglio di capi, ideali per accompagnare la fine dell'estate e "agganciare" l'autunno. 

"Il nostro sbarazzo settembrino - dice il responsabile della location Gabriele Farotto - dà la possibilità ai nostri clienti di acquistare capi a un prezzo decisamente scontato. Abbiamo abiti ideali per il "gancio di stagione" con l'autunno, ma anche tantissime giacche, da quelle prettamente autunnali a quelle più leggere, e molto altro. Il nostro reparto jeanseria propone una serie infinita di alternative, sono disponibili anche giubbotti leggeri, pantaloni, e anche alcuni capi di maglieria. Con una scontistica fino addirittura al 60%".

Una promozione incredibile, partita da poche ore e già acccolta con grande entusiasmo dagli appassionati dello shopping: "Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19,30, e vi accoglieremo anche la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19", conclude Farotto. Il pazzo "settembre astigiano" è iniziato e prosegue alla grande, con lo "sbarazzo" griffato Hobo in corso Alfieri 283.

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