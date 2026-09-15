Settembre astigiano: lo "sbarazzo di inizio stagione" firmato Hobo in corso Alfieri ,con sconti fino al 60%

Il "settembre astigiano" si conferma intriso di grandi appuntamenti imperdibili, a livello enogastronomico, culturale e commerciale. Mentre la città è animata da eventi che accolgono in centro e non solo una multitudine di appassionati e di turisti, anche per gli amanti dello shopping è giunta l'ora di cogliere una inedita opportunità.

Nella centralissima corso Alfieri, infatti, il negozio di moda uomo "Hobo" ha inaugurato stamattina lo "Sbarazzo di inizio stagione", una proposta incredibile per i propri clienti, con sconti fino al 60%. Non una semplice sessione di saldi, ma una vendita al dettaglio di capi, ideali per accompagnare la fine dell'estate e "agganciare" l'autunno.

"Il nostro sbarazzo settembrino - dice il responsabile della location Gabriele Farotto - dà la possibilità ai nostri clienti di acquistare capi a un prezzo decisamente scontato. Abbiamo abiti ideali per il "gancio di stagione" con l'autunno, ma anche tantissime giacche, da quelle prettamente autunnali a quelle più leggere, e molto altro. Il nostro reparto jeanseria propone una serie infinita di alternative, sono disponibili anche giubbotti leggeri, pantaloni, e anche alcuni capi di maglieria. Con una scontistica fino addirittura al 60%".

Una promozione incredibile, partita da poche ore e già acccolta con grande entusiasmo dagli appassionati dello shopping: "Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19,30, e vi accoglieremo anche la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19", conclude Farotto. Il pazzo "settembre astigiano" è iniziato e prosegue alla grande, con lo "sbarazzo" griffato Hobo in corso Alfieri 283.