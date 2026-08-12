Nuova vasca in Hastafisio: l'idrokinesiterapia per il recupero

La salute non è scontata, per questo occorre scegliere approcci terapeutici efficaci, in grado di accompagnare la persona in ogni fase del recupero e l'acqua rappresenta uno di questi strumenti.

Hastafisio, realtà del territorio astigiano, è stato pioniere nell'introdurre l'idrokinesiterapia come metodo riabilitativo; già all'inizio degli anni 2000 il centro ha creduto nelle proprietà terapeutiche di questo elemento ed ha introdotto nel suo centro un modello innovativo di recupero funzionale dedicato a chi affronta gli esiti di traumi, interventi chirurgici ortopedici e problematiche muscolo-scheletriche.

Negli anni, migliaia di pazienti hanno sperimentato come l'ambiente acquatico permetta di recuperare movimento, forza e autonomia in condizioni spesso difficili da gestire a terra: grazie alla spinta idrostatica, il corpo viene alleggerito consentendo movimenti più fluidi e meno dolorosi.

L'esperienza maturata in oltre vent'anni ha guidato Hastafisio nella progettazione della nuova vasca riabilitativa nella sede di Corso Galileo Ferraris 2. La vasca, di 13 metri x 6, ha quattro livelli di profondità, fondamentali per consentire ai terapisti di modulare con precisione il carico esercitato sulle articolazioni e sulla muscolatura nelle fasi di riabilitazione, inoltre, a rendere più efficaci i trattamenti è il sistema di nuoto controcorrente personalizzabile.

Particolare attenzione, infine, è dedicata alla qualità dell'acqua che, grazie ad un sistema di filtrazione e clorazione innovativo, garantisce elevati standard igienici. La competenza sviluppata da Hastafisio è diventata, negli anni, punto di riferimento per medici, fisioterapisti, professionisti sanitari e operatori della salute tanto che il centro collabora alla formazione degli studenti del Polo Universitario di Scienze Motorie.

L'idrokinesiterapia è particolarmente indicata per: recuperare mobilità articolare, controllare il dolore nelle fasi acute e subacute, facilitare il recupero funzionale dopo traumi, ottimizzare i tempi di recupero dopo interventi chirurgici, ricostruttivi e protesici, migliorare equilibrio, coordinazione e forza muscolare.

La possibilità di lavorare con un minor carico sulle articolazioni consente spesso di anticipare alcuni esercizi riabilitativi accelerando, di conseguenza, il ritorno alla normalità ma non vanno dimenticati altri benefici dell'attività nella vasca di Hastafisio, ambiente ideale per allenare ad esempio il sistema cardiocircolatorio e respiratorio oppure, nella stagione più calda, piacevole alternativa ad altre attività sportive.

In conclusione, la nuova vasca riabilitativa di Corso Galileo Ferraris 2 è una delle ultime dimostrazioni dell'impegno di Hastafisio per offrire ai cittadini del territorio cure sempre più efficaci e rappresenta la naturale evoluzione di una storia iniziata molti anni fa, costruita sulla convinzione che l'acqua è un potente strumento terapeutico.