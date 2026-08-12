L'iniziativa di Audiosanitas: consegna il tuo apparecchio, regala la possibilità di sentire

eventi
Iniziativa
12 Agosto 2026 12:46:49
Dalla prima settimana di settembre, Audiosanitas dà vita a un progetto a cui teniamo particolarmente.
Tutti coloro che desiderano o necessitano di passare alle nuove protesi acustiche con Intelligenza Artificiale, disponibili nelle Classi 2 e 4, potranno consegnare i propri precedenti ausili audioprotesici.
A fronte di prezzi di partenza di € 6.500 e € 7.500, riconosceremo € 1.500, che verranno detratti direttamente dall'importo complessivo delle nuove protesi.
Ma il vero valore di questa iniziativa non è economico. Gli apparecchi acustici che ritireremo saranno destinati a un progetto di riabilitazione uditiva, con particolare attenzione all'ambito infantile, in Italia e all'estero, nelle realtà in cui l'accesso alla protesizzazione è difficile o, talvolta, impossibile.
Ogni apparecchio verrà completamente revisionato sotto il nostro diretto controllo, con la sostituzione dei componenti necessari, prima di poter essere destinato gratuitamente a una nuova persona.
E vorremmo che questo dono avesse anche un nome e una storia.
A chi aderirà al progetto chiederemo infatti di compilare un piccolo modulo di donazione. Il nome del donatore accompagnerà l'apparecchio e verrà consegnato alla persona che lo riceverà. Un modo per sapere che qualcosa che per noi non è più necessario può diventare, per qualcun altro, qualcosa di straordinariamente importante. La possibilità di sentire. Per Audiosanitas il ritiro dell'usato non rappresenta un vantaggio economico: oltre al riconoscimento di € 1.500, saranno a nostro carico la revisione completa degli apparecchi e gli eventuali ricambi necessari.
Abbiamo scelto di farlo perché crediamo che la riabilitazione uditiva non debba essere soltanto tecnologia. Deve essere anche cura, responsabilità e solidarietà. Un paziente che ha vissuto la difficoltà di non sentire potrà aiutare un'altra persona che sta vivendo la stessa difficoltà. Un apparecchio che torna a far sentire. Una persona che dona. Un'altra che, grazie a quel dono, potrà ascoltare di nuovo.
Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno condividere con noi questo progetto.
Irene, Chiara e tutto il Team Audiosanitas
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058