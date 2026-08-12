L'iniziativa di Audiosanitas: consegna il tuo apparecchio, regala la possibilità di sentire

Dalla prima settimana di settembre, Audiosanitas dà vita a un progetto a cui teniamo particolarmente.

Tutti coloro che desiderano o necessitano di passare alle nuove protesi acustiche con Intelligenza Artificiale, disponibili nelle Classi 2 e 4, potranno consegnare i propri precedenti ausili audioprotesici.

A fronte di prezzi di partenza di € 6.500 e € 7.500, riconosceremo € 1.500, che verranno detratti direttamente dall'importo complessivo delle nuove protesi.

Ma il vero valore di questa iniziativa non è economico. Gli apparecchi acustici che ritireremo saranno destinati a un progetto di riabilitazione uditiva, con particolare attenzione all'ambito infantile, in Italia e all'estero, nelle realtà in cui l'accesso alla protesizzazione è difficile o, talvolta, impossibile.

Ogni apparecchio verrà completamente revisionato sotto il nostro diretto controllo, con la sostituzione dei componenti necessari, prima di poter essere destinato gratuitamente a una nuova persona.

E vorremmo che questo dono avesse anche un nome e una storia.

A chi aderirà al progetto chiederemo infatti di compilare un piccolo modulo di donazione. Il nome del donatore accompagnerà l'apparecchio e verrà consegnato alla persona che lo riceverà. Un modo per sapere che qualcosa che per noi non è più necessario può diventare, per qualcun altro, qualcosa di straordinariamente importante. La possibilità di sentire. Per Audiosanitas il ritiro dell'usato non rappresenta un vantaggio economico: oltre al riconoscimento di € 1.500, saranno a nostro carico la revisione completa degli apparecchi e gli eventuali ricambi necessari.

Abbiamo scelto di farlo perché crediamo che la riabilitazione uditiva non debba essere soltanto tecnologia. Deve essere anche cura, responsabilità e solidarietà. Un paziente che ha vissuto la difficoltà di non sentire potrà aiutare un'altra persona che sta vivendo la stessa difficoltà. Un apparecchio che torna a far sentire. Una persona che dona. Un'altra che, grazie a quel dono, potrà ascoltare di nuovo.

Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno condividere con noi questo progetto.

Irene, Chiara e tutto il Team Audiosanitas