Gruppo Gino si riorganizza: tre aree strategiche per la trasformazione del mercato automotive

Gruppo Gino, tra i principali gruppi di concessionarie automobilistiche multibrand del Nord e Centro Italia, con circa 16 sedi tra Piemonte e Toscana, annuncia una nuova architettura organizzativa e strategica, pensata per rispondere con maggiore focalizzazione e rapidità a un mercato automotive in profonda e rapida trasformazione. La riorganizzazione articola l'attività del Gruppo in tre aree strategiche, ciascuna con un proprio posizionamento, una propria strategia commerciale e una propria velocità di risposta al mercato: Gino Core, il fulcro storico del Gruppo: BMW, Mercedes-Benz, MINI, BMW Motorrad.

Gino Luxury & Motorsport, l'area in cui la passione per l'automobile incontra l'eccellenza sportiva e l'heritage dei brand: Aston Martin, Mercedes-AMG, BMW M, John Cooper Works, Lotus, Polestar, Caterham.

Gino Next, la divisione dedicata ai marchi emergenti, dove innovazione tecnologica e rapporto qualità-prezzo ridefiniscono l'offerta: Volvo, Lynk & Co, Hyundai, Chery (Omoda e Jaecoo), Sport Equipe/ICH-X, GWM, Lepas.

A supporto delle tre aree operano in logica matriciale e trasversale alcune funzioni chiave del Gruppo - Aftersales, Gino Store (la divisione dedicata al veicolo usato), F&I (Finance & Insurance) e NLT & Fleet per il mondo B2B - a beneficio della strategia complessiva e di ciascun marchio all'interno delle rispettive aree.

La riorganizzazione ha natura strategica e operativa e non comporta modifiche all'assetto societario del Gruppo: BMW, MINI e l'intero ecosistema di marchi della casa di Monaco di Baviera restano parte di Gino Auto, società controllata al 100% da Gino S.p.A., all'interno della quale continueranno a convivere anche il mondo Mercedes-Benz, l'area Luxury e l'area Next.

In un mercato che cambia così in fretta, l'arma più forte non è la dimensione: è la focalizzazione. Sapere esattamente a chi ti rivolgi, e decidere in fretta come farlo. Per questo Gruppo Gino ha ripensato la propria architettura, organizzandosi in tre aree, ciascuna con una propria strategia e una propria velocità di risposta al mercato.

Nei prossimi mesi il Gruppo comunicherà ulteriori sviluppi relativi al portafoglio marchi e all'organizzazione interna, coerenti con la nuova direzione strategica.

Il percorso di rinnovamento passa anche dal digitale

Da inizio luglio è online il nuovo portale www.ginospa.com, che riunisce in un'unica piattaforma tutti i marchi rappresentati dal gruppo, l'offerta dell'usato di Gino Store e Gino Luxury e l'intero ecosistema dei servizi. Il sito introduce una navigazione completamente ripensata, nuove schede veicolo, un'interfaccia ottimizzata per smartphone e strumenti più intuitivi per entrare in contatto con i consulenti. Tra le principali novità spicca la ricerca testuale avanzata, che consente agli utenti di descrivere liberamente il veicolo desiderato senza dover ricorrere ai tradizionali filtri di ricerca.

«Non abbiamo diviso Gruppo Gino: lo abbiamo affinato. In un mercato che cambia così in fretta, la vera arma non è la dimensione, ma la focalizzazione e la velocità con cui si decide. Tre aree, una sola direzione: continuare a scegliere, per chi si affida a noi, quello che sceglieremmo per noi stessi», sottolinea Alessandro Gino, Direttore Generale di Gruppo Gino.