CIEM SOLUZIONI: la manutenzione professionale che valorizza il fotovoltaico

C.I.E.M. nasce negli anni Ottanta come azienda specializzata in impianti elettrici e manutenzione elettromeccanica in ambito civile e industriale. Diventa CIEM SOLUZIONI mettendo oggi la propria esperienza al servizio di un'attività sempre più importante: il lavaggio e la manutenzione professionale degli impianti fotovoltaici, fondamentali per mantenerne elevata l'efficienza nel tempo.

Una scelta nata dall'osservazione diretta del territorio. Negli ultimi anni, grazie ad incentivi e bonus, migliaia di famiglie e imprese hanno deciso di dotarsi di impianti fotovoltaici. Tuttavia, se l'installazione è diventata una pratica comune, la manutenzione resta spesso un aspetto sottovalutato.

Proprio per rispondere a queste esigenze, CIEM SOLUZIONI ha sviluppato un servizio completo che va ben oltre il semplice lavaggio. Ogni intervento inizia infatti con un sopralluogo accurato, indispensabile per valutare le caratteristiche dell'impianto, la sua collocazione e il livello di criticità e di sporco accumulato nel tempo.

La resa di un impianto fotovoltaico, infatti, dipende molto dal contesto in cui è installato. Un impianto vicino a strade ad alta percorrenza, aree industriali o zone agricole può accumulare polveri e residui in quantità molto diverse rispetto a uno collocato in un contesto più green. Per questo motivo ogni situazione viene analizzata singolarmente, consentendo di elaborare preventivi personalizzati e individuare le modalità operative più adatte.

L'intervento comprende non solo il lavaggio dei moduli, ma anche una verifica generale dello stato dell'impianto attraverso controlli tecnici specifici. Tra questi le termografie, utili per individuare eventuali anomalie o punti critici che potrebbero compromettere l'efficienza energetica, e le verifiche dei dispositivi elettrici di protezione.

Uno dei capisaldi dell’azienda rimane la grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Per il lavaggio vengono utilizzati prodotti certificati Ecolabel, a bassissimo impatto ambientale e completamente biocompatibili, in linea con la filosofia di un settore che ha proprio nella produzione di energia pulita il suo fondamento.

Altro elemento distintivo dell'azienda è la sicurezza sul luogo di lavoro. Gli interventi vengono effettuati utilizzando attrezzature specifiche, come cestelli di proprietà e sistemi di accesso professionali. Nei casi in cui il cantiere non disponga di una linea vita permanente, CIEM SOLUZIONI installa sistemi temporanei di ancoraggio che consentono di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Un impegno che si riflette anche nel percorso intrapreso dall'azienda verso l'ottenimento delle certificazioni ISO: 9001 per la qualità del lavoro e grado di soddisfazione del cliente, 14001 certificazione dedicata alla gestione ambientale e 45001 che certifica salute e sicurezza sul lavoro.

Radicata nel territorio astigiano ma operativa in tutto il Piemonte, CIEM SOLUZIONI mette così a disposizione competenza tecnica, esperienza e professionalità per aiutare privati e aziende a preservare nel tempo il valore dei propri investimenti energetici.

Vuoi verificare lo stato del tuo impianto fotovoltaico o programmare un lavaggio professionale dei pannelli? Per informazioni e preventivi telefonando al 351 8688232 o scrivendo a ciem.impiantielettrici@gmail.com.