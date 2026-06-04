Carpet Company e Salomon presentano la XT-Whisper "Void"

Il marchio skate di Baltimora Carpet Company firma la sua prima collaborazione nel mondo delle calzature unendo le forze con il colosso francese dell'outdoor. Fondato dai fratelli Ayman e Osama Abdeldayem, il brand si è costruito una solida reputazione grazie allo spirito del fai-da-te e alle grafiche serigrafate realizzate a mano, elementi che oggi incontrano l'eredità tecnica di un partner storicamente legato al trail running. Il risultato di questa unione è la Carpet Company x Salomon XT-Whisper "Void", una sneaker che mette al centro la narrazione e il carattere piuttosto che l'estetica pulita tipica delle collaborazioni mainstream.

Questo progetto rappresenta un ponte significativo tra la scena skate di nicchia e il movimento gorpcore globale, un incontro che pochi avrebbero immaginato qualche anno fa. Le scarpe firmate dalle due realtà saranno disponibili anche nello store online prm.com, punto di riferimento per gli appassionati di streetwear e di calzature tecniche reinterpretate in chiave urbana.

L'ispirazione nasce dal Ford Econoline, il furgone aziendale di Carpet Company

La storia dietro la Carpet Company x Salomon XT-Whisper "Void" parte da un luogo insolito: il Ford Econoline degli anni Duemila utilizzato quotidianamente come furgone di lavoro dal team del marchio di Baltimora. Coperto di ruggine, segnato dalla strada e dalla polvere, questo veicolo è diventato la musa visiva dell'intero progetto. I designer hanno tradotto ogni dettaglio del furgone in elementi materici della calzatura.

La sneaker presenta sovrapposizioni pre-invecchiate, dettagli che imitano la ruggine reale e una palette cromatica che richiama la vernice scrostata e l'usura tipica dei mezzi da lavoro. Un omaggio diretto alle origini umili del marchio e alla quotidianità dell'industria skate indipendente, dove il decadimento industriale si trasforma in un oggetto da indossare. Questa scelta estetica controcorrente celebra l'autenticità rispetto alla perfezione patinata, raccontando una storia di lavoro reale e di passione coltivata giorno dopo giorno.

Costruzione tecnica e dettagli grafici della Carpet Company x Salomon XT-Whisper

Sotto l'aspetto consumato, il Modello Salomon XT-WHISPER mantiene tutte le caratteristiche tecniche che hanno reso celebre la silhouette moderna e snella del marchio francese. La base in mesh leggero garantisce traspirabilità e comfort durante l'uso quotidiano, mentre le sovrapposizioni tecniche offrono struttura e supporto nei punti chiave del piede.

Il comparto prestazionale include l'Agile Chassis System (ACS) per la stabilità durante il movimento e il sistema Quicklace per una chiusura rapida e sicura. Il branding è distribuito con intelligenza lungo l'intera scarpa: una "C" stilizzata sul tallone laterale richiama l'identità grafica del marchio di Baltimora, mentre la scritta "Carpet" appare sulla linguetta. Le solette interne stampate su misura riprendono le texture specifiche del furgone aziendale, chiudendo il cerchio narrativo del progetto. Ogni elemento racconta qualcosa, dal materiale scelto fino al posizionamento dei loghi, e nulla è lasciato al caso nella costruzione di questa sneaker dal carattere fortemente identitario.

Data di uscita e disponibilità in edizione limitata

L'uscita della Carpet Company x Salomon XT-Whisper "Void" è prevista per maggio 2026 con una distribuzione limitata che riflette la natura di nicchia dei due marchi coinvolti. Il debutto avverrà attraverso il sito ufficiale di Carpet Company e il flagship store di Baltimora, seguito da un'uscita esclusiva presso selezionati rivenditori globali di Salomon e boutique di fascia alta in tutto il mondo.

La finitura invecchiata realizzata in modo manuale e il seguito di culto che entrambe le realtà hanno costruito negli anni rendono questa release un oggetto destinato a diventare pezzo da collezione all'interno delle comunità streetwear e outdoor. Gli appassionati di sneaker rare dovranno muoversi con tempismo, considerando le quantità ridotte previste per ogni canale di distribuzione. La collaborazione conferma una tendenza crescente nel settore: l'incontro tra mondi apparentemente distanti, come lo skate underground e il trail running tecnico, capace di generare prodotti dal valore narrativo importante. Per chi cerca calzature che raccontino una storia e non solo seguano una moda, questo progetto rappresenta un punto di riferimento per il prossimo anno.