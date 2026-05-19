Lo Spine Center di Hastafisio per contrastare il mal di schiena

Il mal di schiena è una delle problematiche più diffuse nella popolazione e può incidere in modo significativo sulla qualità della vita limitando il movimento, la capacità lavorativa e le attività quotidiane. Spesso non si tratta di un disturbo semplice, le cause possono essere diverse e le manifestazioni cliniche molto variabili da persona a persona.

Per rispondere in modo efficace a questa complessità, Hastafisio ha sviluppato lo “Spine Center”, un percorso di cura dedicato alle problematiche della colonna vertebrale che consente al paziente di trovare, in un'unica struttura, tutte le competenze necessarie per la valutazione, la diagnosi, il trattamento e, soprattutto, la prevenzione.

Lo “Spine Center”, si basa dunque su un approccio multidisciplinare integrato e coinvolge diverse figure professionali: il medico specialista (fisiatra e neurochirurgo), il fisioterapista e, quando vi sono le indicazioni, altri professionisti fondamentali nella gestione del mal di schiena come il reumatologo, l'anestesista, il neurologo, il dietologo, il nutrizionista e lo psicologo.

All'interno del percorso è presente anche il laureato in Scienze Motorie, una figura chiave per la costruzione di programmi personalizzati di prevenzione, di allenamento mirato e di mantenimento funzionale, particolarmente utili sia dopo un percorso riabilitativo durante il percorso riabilitativo, sia per ridurre il rischio di recidive. L'obiettivo è quindi di accompagnare le persone non solo nella fase della cura ma anche nel loro ritorno ad uno stile di vita attivo e sostenibile nel tempo. Un ulteriore punto di forza dello “Spine Center” di Hastafisio è il servizio di radiodiagnostica interna “All in One” che permette di eseguire direttamente alcuni esami strumentali necessari a completare la diagnosi clinica: Risonanza Magnetica (RM), TAC (TC), Radiografia (RX) ed Ecografia (ECO).

Questo approccio consente di ridurre drasticamente i tempi d'attesa, semplificare il percorso del paziente e favorire una maggiore integrazione tra diagnosi e trattamento. La complessità del mal di schiena rende infatti fondamentale evitare percorsi frammentati, visite scollegate e trattamenti poco coordinati. Il lavoro in equipe all'interno della stessa struttura, poi, favorisce il confronto costante tra specialisti e permette di costruire, per ogni singolo paziente, un percorso di cura personalizzato, mirato e condiviso.

Scegliere lo “Spine Center” Hastafisio significa affidarsi a un modello di cura moderno, organizzato e centrato sulla persona, uno schema che accompagna il paziente in ogni fase del percorso: dalla diagnosi, cioè, alla terapia, fino alla prevenzione e al mantenimento nel tempo della salute della propria colonna vertebrale.