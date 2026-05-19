Effetti Ottici rivoluziona il controllo della vista ad Asti

Trentadue anni di esperienza nel settore rendono Fabio Forneris, titolare del negozio “Effetti Ottici” di corso Alfieri 294, un punto di riferimento per molti astigiani.

Controllo della vista con apparecchi innovativi

«Nostro fiore all'occhiello è la saletta di misurazione della vista con un apparecchio ottotipo in ambiente 3D, un sistema di refrazione unico ad Asti la cui differenza dai metodi classici consiste nella misurazione di entrambi gli occhi contemporaneamente e nella maggior precisione, - sottolinea Fabio Forneris - inoltre abbiamo il centratore digitale per le lenti multifocale, facciamo contattologia anche multifocale e, nel nostro laboratorio interno, montiamo direttamente noi le lenti».

Da «Effetti Ottici», c'è molto altro: competenza, cortesia e un ambiente rilassante dove trovare montature di vario genere da provare, dalle più classiche a quelle più modaiole adatte sia da vista che da sole perché ormai, gli occhiali non sono più solo un accessorio indispensabile per vedere meglio, ma diventano un dettaglio del proprio modo di essere.

Montature che uniscono design e comfort

In funzione di questo, «Effetti Ottici» dispone di collezioni in grado di unire comfort e design senza disdegnare le tendenze: «Abbiamo un'offerta veramente ampia per la nostra clientela - aggiunge Fabio Forneris - da marchi come Prada, Dolce & Gabbana, Etro, Ray Ban fino ai grandi ritorni, in voga negli anni '90, come Carrera o Police».

La scelta della montatura viene poi sempre accompagnata da consigli per trovare la forma più adatta ad ogni viso ed esigenza, valore aggiunto di un punto vendita dove il rapporto umano e la gentilezza vanno a braccetto con professionalità e fanno la grande differenza.

Il negozio «Effetti Ottici», in corso Alfieri 294 ad Asti, segue l'orario: da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni per l'esame della vista chiamare 0141 351330.