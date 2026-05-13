Erboristeria Artemisia inaugura la nuova sede in via Garetti

L'erboristeria “Artemisia” è stata ufficialmente inaugurata sabato scorso. La nuova sede, completamente ristrutturata, è ora in via Garetti 12: «sono orgogliosa di questo nuovo negozio che sento finalmente mio in tutti i sensi - ha dichiarato emozionata la titolare, Monica Negro - per questo devo ringraziare tante persone: mio padre, la mia famiglia che mi ha supportata, mia figlia Giorgia, la mia collaboratrice Cinzia Marengo, la geometra Monica Omedè e tutti coloro che hanno eseguito i lavori, infine i miei clienti che mi seguono da anni».

Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Maurizio Rasero: «è un piacere ed un onore essere qua - ha detto - per un'attività che continua il suo percorso e per un'imprenditrice che condivide il successo con la sua famiglia; il negozio di vicinato, qualsiasi esso sia, - ha aggiunto Maurizio Rasero - offre servizi diversi da ciò che offre l'online perché dietro ad un bancone c'è una persona, c'è calore umano, esperienza e tutto ciò che nessun sito potrà mai dare».

Nel negozio di via Garetti, oltre a erbe officinali sfuse, integratori, creme, prodotti naturali e tante idee regalo, c'è una stanza "benessere" dedicata a servizi di vario genere come consulenze d'immagine, iridologiche, nutrizionali ma anche per trattamenti energetici, cristalloterapia e, in seguito, altre collaborazioni in via di definizione con esperti professionisti.

L'orario dell'erboristeria “Artemisia” è: lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a venerdì orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni 0141 382842.