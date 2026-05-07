Vademecum
07 Maggio 2026 10:21:57
Lavoro intelligente dalla provincia: il protocollo in 5 mosse per blindare dati e connessione
Il lavoro agile non è più un esperimento nato in emergenza: nel 2025, secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, i lavoratori agili in Italia toccheranno quota 3,7 milioni, +5% rispetto al 2024.
Eppure il 46% delle grandi imprese ammette che la protezione dei dati è la maggiore criticità dello smart working (stessa fonte).
Chi lavora da Asti, da un B&B nelle Langhe o da un treno sulla Torino–Genova deve quindi alzare l’asticella: ecco un protocollo in 5 mosse per proteggere informazioni aziendali e privacy personale.
Bar, biblioteche o la rete di casa condivisa con la famiglia espongono traffico e credenziali.
E-mail che sfruttano eventi locali (es. Palio di Asti) inducono clic pericolosi.
Traffico pendolare e viaggi di lavoro aumentano il rischio di smarrimento.
GDPR e NDA obbligano a registri d’accesso e cifratura dei dati.
Solo il 54,3% degli italiani 16-74 anni possiede competenze digitali almeno di base.
Una micro-impresa può iniziare con:
La rete Wi-Fi pubblica “Asti Free” copre piazze e biblioteca Faletti: utile ma non cifrata. Nel coworking "FuoriLuogo" in via Govone 33 gli hotspot sono WPA3 ma si consiglia comunque tunnel VPN.
La Nuova Provincia ha già messo in guardia: Cybersecurity: i rischi per i dipendenti che lavorano da casa.
La sicurezza non è solo tecnologia: dipende anche dalla lucidità con cui affrontiamo le giornate di lavoro distribuito. Dopo ore trascorse fra riunioni in video, notifiche di chat e multitasking spinto, l’attenzione cala e aumentano i clic impulsivi — proprio quelli che aprono la porta a errori banali e minacce in agguato.
Mettere in agenda micro-pause rigenerative ogni 90 minuti, alzarsi dalla scrivania, fare stretching o semplicemente cambiare stanza riduce lo stress cognitivo e migliora la capacità di valutare i messaggi che arrivano nella casella di posta.
Allo stesso modo, dedicare cinque minuti di “igiene digitale” a fine giornata — svuotare il desktop, chiudere le tab non più utili, cancellare le bozze mai inviate — crea un ambiente di lavoro ordinato che facilita il rispetto della checklist serale. Non è tempo perso: è un investimento sulla prevenzione.
Un lavoratore riposato e un dispositivo “in ordine” rappresentano un binomio molto più solido di qualsiasi firewall.
Coltivare queste micro-abitudini, come si farebbe con la manutenzione di una bicicletta, consolida il protocollo di sicurezza delle cinque mosse e alimenta una cultura aziendale che mette al centro l’attenzione alle piccole cose, primo baluardo contro i grandi rischi.
Il lavoro agile amplia talent pool e qualità di vita, ma senza un protocollo chiaro resta un atto di fede nei confronti della sorte (e dei criminali). Implementare cifratura, segmentazione e formazione è possibile anche per le PMI del nord-ovest; la differenza la fa la costanza: procedure scritte, audit esterni e budget dedicati.
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