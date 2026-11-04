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Musica

Manuel Bussi, in arte MANV: «Con "Bello Freestyle" canto la forza di credere nei propri sogni»

Uscito sul profilo instagram il nuovo singolo di MANV, un brano che vuole dare la forza di sognare

Nemanja Babic

04 Novembre 2026 15:01:36

Manuel Bussi, in arte MANV: «Con "Bello Freestyle" canto la forza di credere nei propri sogni»

Manuel Bussi, in arte MANV è uscito oggi con il suo "Bello Freestyle"

Manuel Bussi, 28 anni, originario di Nizza Monferrato, è un ragazzo come tanti altri, animato da una passione viscerale per la musica. In arte MANV, è uscito oggi il suo nuovo singolo "Bello Freestyle". Si tratta di un brano intenso che parla di speranze, di riscatto e di quel traguardo ideale verso cui ognuno di noi tende ogni giorno. Un racconto in musica di come, tra le difficoltà e le incombenze della vita quotidiana, sia fondamentale ritagliarsi un momento per visualizzare e rincorrere i propri obiettivi.

Chi è MANV?
«MANV è un ragazzo ambizioso che ama la musica e che ha deciso di mettersi in gioco per dare voce alla sua generazione, si può definire anche un progetto musicale che nasce con l’idea di portare arte e un esempio da seguire per molti giovani».

Che cosa vuoi trasmettere attraverso le tue canzoni?
«Per me la musica deve saper trasmettere emozioni autentiche. Non basta che un brano sia orecchiabile o tecnicamente perfetto: deve lasciare un insegnamento e stimolare una riflessione in chi ascolta. Con i miei pezzi voglio raccontare spaccati di vita vera, condividendo ciò che ho vissuto come ragazzo comune, affinché gli altri possano rispecchiarsi nelle mie parole e non sentirsi soli».

Qual è il messaggio al centro di "Bello Freestyle"?
«"Bello Freestyle" rappresenta la sensazione di avercela fatta. Ma è anche un invito a immaginare la propria vita esattamente dove si vorrebbe essere, anche quando il traguardo sembra ancora lontano. Il pezzo vuole infondere la speranza e l'energia necessarie per dare il massimo e far sì che i sogni diventino realtà».

Quanto è difficile portare avanti questa strada? Questo sogno è un motore o un ostacolo?
«È indubbiamente difficile e ci sono momenti in cui l’idea di mollare si fa strada. Tuttavia, se cedessi, andrei contro tutta la mia filosofia. Con la mia musica voglio spingere le persone a credere sempre nei propri mezzi, nonostante tutto. Sapere di poter essere un esempio positivo per qualcuno è una motivazione infinitamente più forte rispetto alla tentazione di arrendersi».

Il brano si può ascoltare cliccando su questo link.

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