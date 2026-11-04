Manuel Bussi, in arte MANV: «Con "Bello Freestyle" canto la forza di credere nei propri sogni»

Manuel Bussi, 28 anni, originario di Nizza Monferrato, è un ragazzo come tanti altri, animato da una passione viscerale per la musica. In arte MANV, è uscito oggi il suo nuovo singolo "Bello Freestyle". Si tratta di un brano intenso che parla di speranze, di riscatto e di quel traguardo ideale verso cui ognuno di noi tende ogni giorno. Un racconto in musica di come, tra le difficoltà e le incombenze della vita quotidiana, sia fondamentale ritagliarsi un momento per visualizzare e rincorrere i propri obiettivi.

Chi è MANV?

«MANV è un ragazzo ambizioso che ama la musica e che ha deciso di mettersi in gioco per dare voce alla sua generazione, si può definire anche un progetto musicale che nasce con l’idea di portare arte e un esempio da seguire per molti giovani».

Che cosa vuoi trasmettere attraverso le tue canzoni?

«Per me la musica deve saper trasmettere emozioni autentiche. Non basta che un brano sia orecchiabile o tecnicamente perfetto: deve lasciare un insegnamento e stimolare una riflessione in chi ascolta. Con i miei pezzi voglio raccontare spaccati di vita vera, condividendo ciò che ho vissuto come ragazzo comune, affinché gli altri possano rispecchiarsi nelle mie parole e non sentirsi soli».

Qual è il messaggio al centro di "Bello Freestyle"?

«"Bello Freestyle" rappresenta la sensazione di avercela fatta. Ma è anche un invito a immaginare la propria vita esattamente dove si vorrebbe essere, anche quando il traguardo sembra ancora lontano. Il pezzo vuole infondere la speranza e l'energia necessarie per dare il massimo e far sì che i sogni diventino realtà».

Quanto è difficile portare avanti questa strada? Questo sogno è un motore o un ostacolo?

«È indubbiamente difficile e ci sono momenti in cui l’idea di mollare si fa strada. Tuttavia, se cedessi, andrei contro tutta la mia filosofia. Con la mia musica voglio spingere le persone a credere sempre nei propri mezzi, nonostante tutto. Sapere di poter essere un esempio positivo per qualcuno è una motivazione infinitamente più forte rispetto alla tentazione di arrendersi».

Il brano si può ascoltare cliccando su questo link.