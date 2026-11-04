A 101 anni riabbraccia i suoi alunni ottantenni: la festa magica per il maestro Monticone a Fontanile

Ci sono storie che sfidano il tempo e dimostrano quanto il ruolo dei maestri elementari abbia plasmato non solo l'istruzione, ma l'anima stessa dei paesi di provincia. Una di queste pagine bellissime si è scritta non tanto tempo fa a Fontanile, teatro di una "reunion" tanto eccezionale quanto singolare: l'incontro tra il maestro Renato Monticone, ben 101 anni portati con una lucidità straordinaria, e i suoi ex alunni di un tempo, oggi ormai ottantenni.

A far scoccare la scintilla di questo evento è stato un incontro casuale ad Asti tra Anna, proprio titolare del bar Barzotto di Fontanile, e Angioletta, la figlia del maestro. Da una chiacchierata e dai ricordi d'infanzia è nata subito l'idea di organizzare una sorpresa e riportare il maestro nel paese dove aveva insegnato a metà degli anni '50.

Il maestro Monticone, giunto a Fontanile accompagnato dalla figlia e dall'inseparabile moglie (99 anni, sposati l'11 febbraio del 1956), ha lasciato tutti a bocca aperta: arrivato sui suoi piedi e lucidissimo, ha riconosciuto uno a uno i suoi vecchi scolari, richiamando alla memoria aneddoti e dettagli dell'epoca.

Monticone fu maestro elementare a Fontanile dalla metà degli anni '50, periodo in cui abitava "a casa del colonnello" e in Municipio prestava servizio il segretario Santagati, prima del successivo trasferimento della famiglia a Mongardino nel 1956.

Ad accoglierlo al bar Barzotto, tra un aperitivo e una teglia di farinata offerti dalla titolare, c'è stata anche la sindaca Sandra Balbo che ha donato al maestro un libro sulla storia di Fontanile (particolarmente apprezzato dall'anziano educatore ndr).

A rendere ancora più toccante la giornata è stato il racconto della figlia Angioletta, che ha rivelato un aneddoto importante sulla vocazione del padre: quando in famiglia arrivò una badante, il maestro Monticone non esitò a mettersi di nuovo al banco per insegnarle a leggere e a scrivere in italiano. Grazie alla pazienza e alla dedizione del maestro, la donna è riuscita a conseguire la licenza media, per poi diplomarsi come Oss e cambiare radicalmente la propria vita.

«Le cose belle sono proprio queste: ritrovarsi dopo tantissimi anni – è stato il commento della Balbo – I maestri di una volta hanno formato un'intera epoca e persone splendide. Avere un maestro così a Fontanile in quegli anni è stato un privilegio, e rivederlo oggi a 101 anni è stato un momento semplicemente magico».