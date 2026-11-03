Terra e Tavola tra grandi vini, profumi di tartufo e le radici della tradizione enogastronomica piemontese [LEGGI GRATIS]

Un viaggio tra grandi vini, profumi di tartufo e le radici della tradizione enogastronomica piemontese: è quanto offre il nuovo numero di Terra e Tavola, l'inserto pubblicato oggi in allegato con La Nuova Provincia. L'uscita regala ai lettori una panoramica ricca e dettagliata sulle eccellenze del territorio, tra progetti di rilancio turistico, grandi eventi fieristici e i sapori iconici che animano l'autunno tra l'Astigiano, Alessandria e il Monferrato.

In primo piano sul nuovo numero spicca la scommessa turistica di Canelli, che rinnova la propria accoglienza presentando tre nuovi strumenti di promozione: itinerari esperienziali legati all'identità locale, una nuova mappa per la denominazione Canelli DOCG e una cartina aggiornata del centro cittadino, nata per far scoprire le Cattedrali Sotterranee UNESCO e il circuito ipogeo. Il Re della tavola è protagonista a Montechiaro, dove torna la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato con la suggestiva "Notte del Tartufo", il mercato dei prodotti tipici e l'arrivo del treno d'epoca "Centoporte" da Torino.

L'Agenda Golosa dell'inserto dedica un'ampia sezione all'inizio della grande stagione della Bagna Cauda, uno dei riti conviviali più attesi dell'anno. Tra gli appuntamenti evidenziati figura il sessantesimo anniversario della "Grande Bagna" di Cortandone, ribattezzata per l'occasione "Bagna della Pace", affiancata dalle tante serate e degustazioni organizzate dalle Pro Loco a Portacomaro, Grana, Scurzolengo, Villa San Secondo, Montaldo Scarampi, Piovà Massaia e Vinchio.

Ampio spazio è riservato al mondo enologico e ai suoi consorzi di tutela. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato traccia un bilancio della partecipazione a Golosaria a Milano e lancia il proseguimento dell'iniziativa "Monferrato by the glass" nei ristoranti milanesi, celebrando anche l'edizione record di Rosso Barbera al castello di Costigliole. Sul fronte delle bollicine, il Consorzio Asti Docg si proietta su una dimensione internazionale: dalla presenza all'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba a Grinzane Cavour al rinnovo della partnership con le Nitto ATP Finals di Torino, fino ai banchi d'assaggio promozionali negli Stati Uniti e in India.

Infine, l'inserto approfondisce le ricette della tradizione contadina come la Cugnà, la tipica composta a base di mosto d'uva cotto lentamente e senza zuccheri aggiunti presentata a Nizza Monferrato, e richiama le nuove videoricette online come il Manzo al Gavi Docg.

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