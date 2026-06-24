Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Emergenza

A Incisa Scapaccino e dintorni blackout totale per il grande caldo: saltato un cavo da 15mila Volt. Emergenza risolta in tempo record a 35 gradi

Il guasto causato dallo shock termico ha bloccato il paese e dintorni per ore: l'intervento congiunto evita il peggio, domani i lavori definitivi

Nemanja Babic

24 Giugno 2026 20:32:17

A Incisa Scapaccino e dintorni blackout totale per il grande caldo: saltato un cavo da 15mila Volt. Emergenza risolta in tempo record a 35 gradi

Il cavo temporaneo che sta tenendo la corrente elettrica

Un guasto straordinario, causato dalle temperature record che stanno mettendo a dura prova le infrastrutture elettriche di tutto il Piemonte, ha messo in ginocchio Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo e Cortiglione, fin dalle prime ore del mattino. Alle 5 di stamattina il surriscaldamento ha fatto cedere il giunto isolante di un cavo da 15.000 Volt di Enel Distribuzione, la linea dorsale che collega la cabina dell'azienda "Officine Biglia" con la cabina principale nei pressi del distributore al centro del paese, interrompendo istantaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in tutto il territorio comunale e nei due paesi vicini.

L'allarme è scattato immediatamente. Il sindaco Ettore Denicolai, sveglio dalle 5:15, ha attivato l'unità di emergenza in Comune già alle 6, mettendosi subito in contatto con i vertici e gli operatori della rete elettrica per coordinare i soccorsi tecnologici.

La risposta di Enel Distribuzione è stata massiccia: entro le 8 sono confluite sul posto squadre specializzate provenienti anche da Acqui Terme e Alessandria, guidate sul campo dal responsabile provinciale per supervisionare le delicate operazioni di ripristino. In totale, oltre 15 tecnici hanno lavorato ininterrottamente sotto il sole cocente, con temperature oltre i 35 gradi. Basti pensare che con quella tensione, la corrente è così forte che può uccidere all'istante e non ha nemmeno bisogno che si tocchi fisicamente il filo: se ci si avvicina troppo, l'elettricità può "bucare" l'aria e creare un arco voltaico (una specie di fulmine ndr) che colpisce anche a distanza.

Il primo cittadino ha seguito personalmente le operazioni sul posto dalle 10 alle 15. Nonostante le stime iniziali ipotizzassero un ripristino progressivo (prima alle 10:30, poi slittato nel primo pomeriggio), l'efficacia dell'intervento ha permesso di ridare luce e sollievo a tutto il paese verso le 15:30.

I disagi per la comunità e il tessuto produttivo sono stati inevitabili. L'azienda metalmeccanica "Officine Biglia", costruttrice di torni a controllo numerico, è stata costretta alla chiusura forzata per l'intera giornata, e forti criticità hanno colpito anche il supermercato locale e le attività commerciali per la gestione delle catene del freddo.

La criticità è stata superata grazie a una soluzione d'emergenza posata in tempo record: i tecnici hanno bypassato il guasto stendendo un enorme cavo provvisorio di superficie per ridare immediata elettricità al paese. Nella giornata di domani è previsto l'arrivo di una squadra di saldatori specializzati che effettueranno la riparazione definitiva all'interno dello scavo sotterraneo sul cavo originale; durante questa operazione l'erogazione della corrente non subirà interruzioni poiché garantita dalla linea temporanea.

Il titolare delle Officine Biglia ha espresso i propri personali complimenti sia al funzionario responsabile di Enel sia al sindaco Ettore Denicolai per la tempestività e la costante presenza sul campo.

«Voglio ringraziare pubblicamente i funzionari e i tecnici di Enel Distribuzione per l'immensa disponibilità e lo spirito di sacrificio dimostrati oggi - ha dichiarato il sindaco - Lavorare a quelle temperature per ore non era facile. Il sistema ha risposto con prontezza a un evento imprevedibile legato a questa eccezionale ondata di calore, un fenomeno purtroppo non isolato, basti pensare che solo ieri a Torino si sono registrati ben 40 interventi simili su cavi non tarati per climi così estremi. Grazie alla collaborazione di tutti, Incisa è tornata alla normalità in poche ore».

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133