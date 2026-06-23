In uscita «Luna Oscura», il nuovo singolo della cantautrice nicese VIVI

Si intitola «Luna Oscura» il nuovo singolo della giovane cantautrice nicese Veronica Soave, in arte VIVI, in uscita venerdì 26 giugno sotto l'etichetta ParoleSuoni/Radio Rossa Records. Il brano, che si avvale della produzione di Gianfranco Cuffaro e della consulenza artistica di Marco Mori, segna una nuova tappa nel percorso di crescita della promettente artista astigiana.

Liricamente intenso e introspettivo, il pezzo scava nel rapporto con il passato, con le insicurezze quotidiane e con i conflitti interiori legati all'overthinking, ovvero al pensare troppo. La "luna oscura" si trasforma nel simbolo di quelle zone d'ombra e di quelle ferite silenziose con cui ognuno si trova a convivere, ma che, attraverso l'accettazione, possono tramutarsi in occasioni di maturazione e consapevolezza personale.

Lungi dall'essere unicamente il resoconto di una battaglia interiore, il brano mette al centro il valore della vicinanza umana. Nel ritornello emerge infatti l'importanza di avere accanto una figura significativa con cui fermarsi, pronti a condividere e alleggerire il peso delle proprie paure, offrendo un messaggio di speranza. In questa immagine semplice ma potente si racchiude il messaggio più profondo del brano: anche le notti più oscure possono sembrare meno buie quando qualcuno sceglie di attraversarle al nostro fianco.

Classe 2007, VIVI prosegue così lo sviluppo di un progetto musicale che fonde la contemporaneità e una narrazione personale volutamente sincera, capace di interpretare ed esprimere con sensibilità le emozioni e le inquietudini tipiche della sua generazione.