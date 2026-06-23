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Incontro

«Voci del Piemonte», il Tour di ascolto fa tappa a Nizza

Venerdì 26 giugno l'incontro pubblico con i consiglieri regionali del PD ai giardini di palazzo Crova

Nemanja Babic

23 Giugno 2026 13:40:35

«Voci del Piemonte», il Tour di ascolto da tappa a Nizza Monferrato

Il consigliere regionale del PD Fabio Isnardi

Il percorso di ascolto e partecipazione territoriale promosso dal gruppo consiliare regionale del Partito Democratico fa tappa a Nizza Monferrato. Venerdì 26 giugno alle 18 i giardini di palazzo Crova ospiteranno un nuovo appuntamento dell'edizione 2026 di “Voci del Piemonte”, l'iniziativa  concepita per favorire il confronto diretto tra i rappresentanti istituzionali della Regione e il territorio locale.

L'incontro si configura come uno spazio pubblico aperto a cittadini, amministratori locali e rappresentanti, con l'obiettivo di raccogliere istanze, proposte e criticità provenienti dal territorio. L'iniziativa punta a capovolgere il tradizionale flusso comunicativo della politica, mettendo al centro la ricezione dei bisogni specifici delle singole province per tradurli successivamente in attività legislativa e programmatica in Consiglio regionale.

A spiegare il senso della tappa nicese è il consigliere regionale Fabio Isnardi: «Visto il forte bisogno di partecipazione emerso in questi mesi, crediamo sia fondamentale aprire luoghi di confronto veri, in cui i cittadini possano trovare ascolto, fare proposte e confrontarsi con chi ha ruoli istituzionali».

L'appuntamento si concentrerà in particolare su alcuni nodi cruciali per lo sviluppo e la gestione della provincia di Asti. «Viviamo in un territorio bellissimo ma troppo spesso dimenticato da chi governa a livello regionale e nazionale – evidenzia lo stesso Isnardi – La sanità territoriale, i trasporti e la difficile situazione del mondo del vino sono priorità che la Regione si deve dare. In queste occasioni di ascolto affronteremo questi e altri temi, fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra provincia».

Il dibattito di Nizza si inserisce in un più ampio calendario di incontri che, nel corso dei prossimi mesi, interesserà tutte le province piemontesi per mappare capillarmente le esigenze del territorio regionale.

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