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06 Ottobre 2026 08:39:08
Terra e Tavola torna in edicola con La Nuova Provincia: il racconto dell'autunno astigiano
Con La Nuova Provincia in edicola oggi trovate il nuovo numero di Terra e Tavola, lo speciale dedicato alle eccellenze enogastronomiche dell'Astigiano e del Monferrato.
In primo piano la stagione del tartufo bianco tra sfide climatiche e il grande progetto Terre del Bianco, che unisce nove fiere del territorio. Spazio poi alla tradizione del vino con la Barbera d'Asti, le novità di Rosso Barbera a Costigliole e i successi dell'Asti Docg nello sport.
Completano l'inserto le tradizionali sagre d'autunno, dalla Fiera della Nocciola di Castellero a Ferrere Miele, celebrazione della gustosa cucina piemontese. Questi e tanti altri argomenti vi aspettano nel nostro inserto.
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