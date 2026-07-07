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Canelli, Nizza e le bollicine d’estate: in edicola il nuovo numero di "Terra e Tavola" [LEGGI GRATIS]

Un viaggio nel cuore pulsante dell'Astigiano tra eccellenze vinicole, sapori della tradizione e i grandi eventi che animano l'estate

Redazione web

Redazione web

07 Luglio 2026 10:08:34

Canelli, Nizza e le bollicine d’estate: in edicola il nuovo numero di "Terra e Tavola"

In allegato con l'edizione odierna de La Nuova Provincia torna l'inserto "Terra e Tavola"

In allegato con l'edizione odierna de La Nuova Provincia torna l'inserto "Terra e Tavola", un viaggio nel cuore pulsante dell'Astigiano tra eccellenze vinicole, sapori della tradizione e i grandi eventi che animeranno l'estate.

L’apertura è dedicata a "Canelli Città del Vino: Sparkling Canelli - Bollicine a Canelli", l'atteso evento del 10 e 11 luglio che celebrerà le eccellenze locali tra degustazioni nelle Cattedrali Sotterranee e masterclass guidate. Tra le novità più rilevanti spicca la presentazione della mappa de "I Cru di Enogea: Canelli Docg" realizzata dal cartografo e giornalista Alessandro Masnaghetti e il progetto "Canelli Ipogea".

Ampio spazio è riservato anche alla storica costituzione del Consorzio di tutela del Nizza Docg, un traguardo fondamentale per la denominazione guidata dal presidente Stefano Chiarlo. Il numero approfondisce le nuove tendenze dell'estate 2026, dal debutto nei calici dell’Asti Rosé alla crescita della mixology con il cocktail "Asti Vibes", che unisce Asti Spumante e Vermouth bianco di Torino. Si segnala inoltre il lancio del primo Monferrato Nebbiolo DOC della Cantina di Casorzo, un vino in purezza che arricchisce l'offerta del territorio.

Non mancano le eccellenze gastronomiche, con il racconto dell’agriturismo La Ca’ Rusa di Incisa Scapaccino e la ricetta dello sformato di zucchine con crema di Raschera DOP. L'inserto guarda anche al benessere con l'iniziativa "Campagna Amica per la Salute": venerdì 10 luglio l’Ospedale Cardinal Massaia ospiterà un mercato a km zero e una conferenza sulla prevenzione a partire dalla tavola.

Infine, una guida completa agli appuntamenti estivi: dal Barbera Summer Festival di Costigliole con la direzione artistica di J-Ax, ai "Giovedì di via Principe" ad Agliano Terme. Il territorio si colora di sagre, con appuntamenti a Crivelle per il vitello fassone, a Montechiaro per la razza Piemontese e serate speciali a Castagnole Monferrato, Cisterna d’Asti e Canale.

Clicca qui per leggere gratis il nuovo numero di "Terra e Tavola"

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