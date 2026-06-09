Con La Nuova Provincia di oggi tornano i sapori e le eccellenze gastronomiche di Terra e Tavola [LEGGI GRATIS]

Oggi, martedì 9 giugno, torna in edicola l’atteso appuntamento con Terra e Tavola, l’inserto di approfondimento gastronomico e agricolo allegato a La Nuova Provincia. Questo nuovo numero si apre con il racconto della serata conclusiva a Cocconato della rassegna dedicata a Escoffier, che ha visto trionfare la chef Caterina Ribaudo dell'Osteria Il Gheub e ha sancito l'importante accordo per il "Piatto Solidale - Pollo alla Marengo" a sostegno della ricerca pediatrica dell'Istituto Gaslini.

Poi spazio ai grandi eventi del territorio, come la manifestazione "La Barbera Incontra" a San Damiano, pronta a ospitare grandi nomi come Fedez e Maria Pia Timo tra degustazioni e musica, e il festival "Nero Sublime" di Castagnole Lanze, interamente dedicato al tartufo nero estivo.

L'inserto esplora anche il valore sociale del cibo attraverso il progetto "Sapori senza confini" di Capriglio, dove i richiedenti asilo diventano insegnanti di cucina per favorire l'integrazione con la comunità locale. Per chi cerca storie di rilancio agricolo, si approfondisce la rinascita della filiera della canapa piemontese a Celle Enomondo, un settore che punta sulla bioedilizia e sulla qualità delle sementi storiche. Le pagine di Terra e Tavola offrono inoltre una guida completa alle sagre e ai festival di giugno, dalle birre artigianali di Buttigliera d’Asti alle dieci postazioni enogastronomiche di "Gusto e Cultura" ad Antignano, passando per le feste di Monale, Roatto e Isola d'Asti.

Non manca uno sguardo attento alle criticità del comparto agricolo, con il resoconto del confronto tra la Cia e la Regione Piemonte per affrontare la crisi vitivinicola e tutelare il prezzo delle uve a difesa dei produttori. Il Consorzio Asti Docg presenta invece il suo fitto calendario estivo che porterà le bollicine aromatiche astigiane in prestigiosi contesti culturali come il Pavese Festival. Questi e altri argomenti all'interno del nostro speciale.

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