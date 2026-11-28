L’Università del Piemonte Orientale ha conferito venerdì 27 novembre 2026 il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali a Paolo Conte. Nell’aula magna del disit, il dipartimento di scienze e innovazione tecnologica di Alessandria dell'Upo, autorità, docenti, studenti e cittadini hanno celebrato l’artista astigiano, premiato per oltre cinquant’anni di ricerca delle sue parole così capaci di fondere la musica con la letteratura, il teatro e le arti visive.

Ad aprire la cerimonia è stato il rettore Menico Rizzi, che ha paragonato il rigore creativo del cantautore a quello dello scienziato: «Paolo Conte, oltre a essere l’artista di straordinario spessore che tutti conosciamo, è un ricercatore». Richiamando anche la recente laurea ad honorem al premio Nobel Giorgio Parisi, Rizzi ha sottolineato come arte e scienza aiutino entrambe a decifrare la complessità della vita. Ricordando la vocazione di un Ateneo che dal 1998 ha laureato oltre 55.000 persone, il Rettore ha aggiunto: «Rimaniamo profondamente radicati qui ma guardiamo al mondo. Lei è per noi un naturale esempio da imitare».

Il motivo accademico del titolo è stato poi illustrato dalla direttrice della Scuola di Dottorato, Antonia Follenzi: «Ogni autentica forma di conoscenza nasce da uno sguardo originale sul mondo. La scienza lo persegue attraverso il metodo, l’arte attraverso l’intuizione e il linguaggio». La coordinatrice del corso in Scienze umane e sociali, Stefania Sini, ha invece richiamato il concetto rinascimentale di “sprezzatura” per descrivere la cifra stilistica del Maestro: «Il dono che Paolo Conte ci offre è la sua seria leggerezza e leggera serietà, la capacità molto piemontese di non prendersi sul serio quando i toni si elevano, scongiurando il patetico».

A tracciare il ritratto completo dell’artista nella laudatio è stata la professoressa Chiara Tripodina, che ha sintetizzato, nell'intervento più bello, lungo e profondo l’opera di Conte come una costante «ricerca umana». Un percorso in cui il rigore della formazione giuridica si sposa con lo spirito da "acrobata circense", trasformando i piccoli mondi della provincia piemontese in un «osservatorio universale». L’Ateneo lo ha così insignito del più alto grado accademico per la sperimentazione linguistica, lo sguardo storico sull’Italia del Novecento e «per aver reso la nostra terra un teatro di valore universale».

Dopo la proclamazione ufficiale sulle note di “Via con me”, Paolo Conte ha tenuto la propria lectio doctoralis, svelando il dietro le quinte del suo "lavoro", con la sua nota e tagliente ironia: «Ho sempre dato il primato alla musica, perché ha una capacità di regia della pagina: è lei la guida di una canzone. Il testo viene dopo». Con matita e gomma a portata di mano, la melodia suggerisce infatti non solo la metrica, ma veri e propri «colori» e spazi di silenzio: «Le pause sono importantissime, sono quelle dove ti vengono le idee migliori, quelle dove tu ci butti dentro tutto te stesso».

Il Maestro ha infine ricordato le radici della sua passione per il jazz, nata negli anni della guerra grazie ai dischi americani e francesi procurati di nascosto dai genitori contro i divieti del regime: «È stata una caccia continua al saperne di più, a comprare dischi e ascoltare concerti, praticandolo anche come vibrafonista. Il jazz è stato proprio una fissazione della mia vita». La giornata si è chiusa con la consegna dei doni dell’Ateneo, tra cui un volume dedicato ai 250 anni dalla nascita di Amedeo Avogadro, e l’uscita del corteo accademico nuovamente accompagnata da “Via con me”.