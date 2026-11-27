«Questo progetto di risanamento arriva troppo tardi e finirà per compromettere la salvaguardia dell’intera occupazione». Così i sindacalisti Francesco Di Martino (Uiltucs Uil) e Giovanni Pulzella (Fisascat Cisl) spiegano il motivo principale per cui è terminato con un verbale di mancato accordo il confronto tra le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil, la proprietà Astidental e la Gallmetzer Holding srl in merito alla procedura di trasferimento di ramo d’azienda nell'ambito della procedura prevista dall'art. 47 della Legge 428/1990.

L’operazione, prevista per i primi dieci giorni di dicembre, riguarda appunto l’affitto del ramo d’azienda di Astidental (storica realtà astigiana attiva dagli anni ’80, dal 2022 di proprietà del fondo di investimento Small Cap Opportunities II, gestito da LBO France), inerente la distribuzione di prodotti e materiali odontoiatrici, ad una nuova società facente capo al Gallmetzer Holding di Bolzano.

Un’operazione strategica che permetterebbe al gruppo altoatesino di acquisire un’importante fetta di mercato sfruttando la posizione di leadership di Astidental nella vendita di attrezzature. L’operazione si inserisce in un contesto di crisi che sta colpendo Astidental, riguardo a cui si è aperta nei giorni scorsi una trattativa sindacale.

A preoccupare fortemente i sindacati è stato in particolare l’impatto occupazionale del piano. Su un totale di 75 dipendenti (65 nella sede centrale di Asti e 10 distribuiti in 7 filiali sul territorio nazionale), l'ipotesi iniziale prevedeva il passaggio alla nuova società di 31 lavoratori. Inoltre, il piano aziendale iniziale contemplava la chiusura di cinque filiali su sette (Brescia, Taranto, Genova, Catania e Novara, per un totale di 8 addetti), lasciando operative unicamente quelle di Roma e Sassari (2 addetti).

«La trattativa condotta fino ad ora - spiega Francesco Di Martino, segretario generale territoriale Uiltucs Uil - ci ha consentito di alzare a 36 il numero dei lavoratori trasferiti senza soluzione di continuità (ai sensi dell’art. 2112 del codice civile), quindi che conserveranno il posto di lavoro, facendo scendere a 39 gli esuberi (anche se in questi giorni tre dipendenti hanno dato le dimissioni e altri vogliono allacciarsi alla pensione)».

Un numero che, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente dalle sigle sindacali, che hanno espresso parere negativo sul progetto. «Pur riconoscendo la volontà imprenditoriale di investire e mantenere un presidio sul territorio astigiano, anche attraverso le misure protettive del patrimonio - dichiarano congiuntamente i segretari generali territoriali Francesco Di Martino (Uiltucs) e Giovanni Pulzella (Fisascat), che seguono la questione anche con delega nazionale - riteniamo che questo progetto di risanamento arrivi troppo tardi e finisca per compromettere la salvaguardia dell’intera occupazione».

«In sostanza - aggiunge Di Martino - l’accordo non è stato raggiunto a causa della mancata acquisizione di tutto il personale».

I due sindacalisti sottolineano inoltre i rischi legati a un’operazione parziale: «La scelta di non rilevare tutto il personale - affermano - espone la stessa società a seri rischi di contenzioso e a legittime rivendicazioni da parte dei lavoratori esclusi. Ora è quindi indispensabile aprire immediatamente un tavolo di confronto per attivare tutti gli strumenti di tutela necessari a proteggere chi rischia di restare fuori da questo processo, auspicando al contempo maggiori garanzie di continuità anche per chi affronterà questi primi otto mesi nella nuova realtà».

La prossima settimana si terrà un nuovo incontro. «L'azienda - conclude Di Martino - potrà proseguire con l'operazione anche senza il nostro consenso. In tale contesto abbiamo intenzione di seguire con molta attenzione il destino di chi sarà assorbito nel gruppo e di chi rimarrà fuori. Sarà infatti necessario attivare, per questi ultimi, la cassa integrazione e i licenziamenti collettivi con uscita volontaria, per consentire il passaggio alla pensione per chi è vicino a questo traguardo».

La replica dell'azienda

Sull'esito dell'incontro di ieri interviene anche Astidental.«Prendiamo atto con rispetto - affermano dall'azienda - della posizione espressa dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il nostro obiettivo è preservare e valorizzare un'esperienza riconosciuta nel settore e mantenere un presidio stabile sul territorio astigiano con la salvaguardia, necessariamente parziale, dell’occupazione e ciò per la sostenibilità del business in grado di garantire un futuro alla neonata società».

Astidental, comprendendo le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto con le parti sociali «con un dialogo franco e costruttivo, con l'obiettivo di individuare strumenti a supporto dei lavoratori non coinvolti nel trasferimento».

«Intendiamo gestire questa fase con attenzione, trasparenza e responsabilità verso tutte le persone che hanno contribuito alla storia dell'azienda», concludono da Astidental.