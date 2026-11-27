Si sta svolgendo stamattina, venerdì, la 17esima edizione del PMI Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese, organizzata ad Asti grazie alla collaborazione tra il Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale e Asti Agricoltura, volta ad avvicinare il mondo del lavoro alla scuola.

Coinvolte 14 imprese ospitanti, 7 istituti scolastici e circa 370 studenti.

Il tema

Tema guida dell’edizione di quest’anno è "crescere". "Crescere - spiegano dall'Unione industriale - non significa soltanto diventare grandi. Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con la consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani".

"Al contempo - continuano - crescere è nel Dna delle imprese ed è una partita da giocare sul campo delle tecnologie digitali e della sostenibilità, guardando ai mercati esteri con la forza delle proprie radici sul territorio. È un processo di apprendimento continuo che vede al centro le persone. Per i giovani, come per le imprese, curiosità, investimento in conoscenza e coraggio di cambiare sono le chiavi per affrontare la sfida di diventare grandi e di essere protagonisti dello sviluppo del Paese".

Grazie al PMI Day, gli studenti incontreranno oggi alcune delle principali aziende del territorio astigiano per conoscerne strutture, processi produttivi e prodotti. Parimenti, gli imprenditori diffonderanno il concetto di “cultura d'impresa”, così da poter stimolare l'interesse nei riguardi dell'imprenditorialità.

I protagonisti

Le aziende associate all’Unione Industriale di Asti e ad Asti Agricoltura-Confagricoltura che hanno aderito alla giornata sono 16: Basf Italia spa; B.I.G. srls; Bosca spa; Asti, C.S. Costruzioni srl; Doga Italia srl; Elmeg srl; Eqsg srl; LCM Precision Technology srl; MSA Damper srl; O-I Italy spa; Toso srl; TSG Italia srl; Vernay Italia srl; Zard srl.

Le scuole coinvolte invece sono 7 per un totale di circa 370 studenti degli istituti Andriano, Castigliano, Giobert, Vercelli - Penna (istituto agrario Penna e liceo scientifico Vercelli), Piera Cillario Ferrero, Artom (sedi di Asti e Canelli).

Confagricoltura inoltre sperimenta all'istituto Penna, con tre classi quarte, il Pac game. Si tratta di un gioco da tavolo educativo sviluppato dal Crea - Centro di ricerche politiche e bioeconomia, nell'ambito della Rete rurale nazionale. Lo studente giocatore si immedesima nel ruolo dell’imprenditore e simula la gestione di un’azienda agricola, tenendo conto degli strumenti messi a disposizione dalla politica comunitaria, pilastro fondamentale per il settore primario.