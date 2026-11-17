Proseguirà domani (mercoledì) la trattativa in merito alla grave crisi che sta colpendo il Gruppo Astidental Bquadro, storica realtà astigiana attiva dagli anni ’80 nella distribuzione di attrezzature e materiali odontoiatrici, oggi controllata dal fondo di investimento Small Cap Opportunities II (gestito da LBO France).

Nei giorni scorsi si è svolto infatti il primo tavolo sindacale, convocato nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, cui hanno preso parte, come organizzazioni sindacali, la Uiltucs Uil e la Fisascat Cisl di Asti, entrambe con delega nazionale, che si sono confrontati con il nuovo amministratore delegato, i legali aziendali e l’advisor.

La situazione

"I numeri emersi durante l'analisi - spiegano i segretari generali territoriali Francesco Di Martino (Uiltucs) e Giovanni Pulzella (Fisascat Cisl) - fotografano una situazione estremamente critica. Innanzitutto la rete vendita è già stata decurtata, tanto che, dei 150 agenti Enasarco attivi lo scorso giugno, 45 hanno già lasciato l'azienda. In secondo luogo l'azienda ha prospettato la cessione delle attività tramite affitto di ramo d’azienda ad una nuova società (NewCo) interamente controllata da un competitor di Bolzano, unico soggetto ad aver presentato un'offerta vincolante con partenza prevista già dal prossimo primo dicembre. Infine, sono stati dichiarati 42 esuberi. Su un organico attuale di 75 dipendenti, la società subentrante assorbirebbe solo 33 lavoratori (31 nella sede centrale di Asti, uno a Roma e uno a Sassari). Resterebbero quindi esclusi 42 dipendenti (36 ad Asti e 6 nelle filiali di Genova, Novara, Catania, Taranto e Brescia, destinate alla chiusura), per i quali si ipotizza il ricorso alla cassa integrazione straordinaria".

Il commento dei sindacalisti

Alla luce della situazione emersa, i due sindacalisti mostrano una elevata preoccupazione.

"Abbiamo sottolineato con fermezza - affermano - due gravi criticità: l’assenza dell’esperto nominato dal Tribunale di Asti e l’estrema tardività della convocazione, arrivata a ridosso della scadenza del primo dicembre, che rischia di comprimere i tempi necessari per individuare soluzioni alternative a tutela di tutti i lavoratori. E' indispensabile coinvolgere direttamente al tavolo la proprietà subentrante per avviare un vero confronto di merito. L'obiettivo è verificare la possibilità che Astidental mantenga una quota di partecipazione nella nuova società: servono garanzie di reali investimenti industriali per il rilancio, evitando che l’operazione si riduca ad una semplice acquisizione commerciale a scapito dell'occupazione sul territorio".

La trattativa proseguirà nei prossimi due incontri già calendarizzati - domani e giovedì 26 novembre - "decisivi per provare a mettere in sicurezza l'intero perimetro occupazionale", concludono i sindacalisti.