«Dal no al riarmo al fisco più equo, ecco perché scenderemo in piazza il 20 novembre»

Confermato lo sciopero generale di venerdì 20 novembre. Così la Cgil ha ha risposto, ieri sera, alla modifica della legge di bilancio 2027 annunciata dal Governo in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati.

E’ emerso infatti che saranno eliminati dalla manovra i tagli al settore della scuola, che avrebbero riguardato quasi 7mila unità tra docenti e personale Ata. Nel corso dell’incontro sarebbero poi emerse aperture sul fronte della sanità così come - seppur con maggiore incertezza - su quello delle pensioni.

Critico il leader della Cgil Maurizio Landini, che ha definito l’incontro «politicamente inutile», tanto che non è cambiato in alcun modo il giudizio negativo sulla manovra del governo Meloni da parte del sindacato.

La ragioni della mobilitazione

A spiegare le ragioni della mobilitazione, ieri (venerdì) in conferenza stampa, il segretario generale provinciale Cgil Beppe Morabito.

«Lo sciopero generale del 20 novembre - ha sottolineato - è stato calendarizzato affinché coincidesse con la manifestazione degli studenti di tutta Europa, che rappresentano il nostro futuro e le cui rivendicazioni sono corrette e vanno sostenute».

Alla base della mobilitazione Cgil la critica profonda alla manovra di bilancio. «Aumenta le differenze sociali - ha incalzato - tanto che, nel corso delle assemblee che stiamo svolgendo dei luoghi di lavoro, peraltro molto partecipate, abbiamo avuto il sentore che esistono esigenze sociali da affrontare».



La prima critica è generale. «La manovra risponde alla necessità della politica di riarmo, a discapito di tagli ai servizi. Chiediamo quindi che non vengano più utilizzate risorse per gli armamenti».

Poi le ragioni legate al costo della vita. «L’inflazione ha eroso il potere d’acquisto, anche di chi ha un lavoro stabile. Servono contratti pubblici e privati che non si limitino a recuperare quanto perso, ma aumentino davvero i salari, garantendo un minimo tabellare per tutti che sia concordato insieme ai sindacati maggiormente rappresentativi, superando il problema delle organizzazioni sindacali che, pur non avendo alcuna rilevanza, firmano i contratti cosiddetti “pirata” a danno di lavoratori e aziende».

Morabito ha quindi fatto riferimento alle pensioni. «Anche in questo caso - ha affermato - il costo della vita è diventato insostenibile, per cui gli assegni vanno rivalutati».

La Cgil sottolinea infatti come il peso fiscale ricada soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati. Chiede quindi la restituzione del fiscal drag, l’indicizzazione dell’Irpef all’inflazione, una tassazione davvero progressiva e una lotta efficace all’evasione. «Il principio della tassazione progressiva - ha evidenziato Morabito - è molto chiaro: un cittadino deve pagare le tasse in base a ciò che guadagna».



Tra gli altri punti anche la richiesta di una «vera politica occupazionale». Senza una strategia industriale, sottolinea il sindacato, le crisi aziendali si moltiplicano, «come sta accadendo nell’Astigiano», ha aggiunto Morabito. «Servono quindi investimenti, tutele occupazionali e un ruolo attivo dello Stato», ha precisato il segretario generale.

Ad intervenire anche Arianna Franco, segretaria generale territoriale Fp Cgil, che ha ricordato «il definanziamento della sanità».«Per funzionare in modo efficiente - ha spiegato - il sistema sanitario nazionale avrebbe bisogno di un investimento pari al 7,5% del Pil. Invece in Italia ora siamo al 6,14%, percentuale che è destinata a scendere al 5,83%. E i risultati, come le lunghe liste d'attesa, sono sotto gli occhi di tutti».

Il corteo ad Asti

Lo sciopero prevede un corteo anche ad Asti insieme alla manifestazione degli studenti. Il ritrovo sarà alle 9 in piazza Alfieri (lato Prefettura) per poi continuare in corso Einaudi, piazza Marconi, corso Matteotti, piazza Amendola, via Grassi, via Brofferio, via Cavour e piazza San Secondo, dove si terranno i comizi finali.