Fiom contro Dierre per condotte antisindacali, il Tribunale accoglie una contestazione su tre

Delle tre condotte antisindacali contestate dalla Fiom Cgil all'azienda Dierre di Villanova, ne è stata riconosciuta una dal Tribunale di Asti. Emerge dalla sentenza della giudice Ivana Lo Bello in merito al ricorso ex art. 28 della Legge 300/1970 presentato dalla categoria sindacale, legato alle vicende seguite ad un fatto della scorsa primavera, quando, durante una riunione sindacale in azienda, un delegato Fiom aveva aggredito un sindacalista Uilm, fatto per il quale era stato successivamente licenziato.

A commentare la sentenza la Fiom Cgil di Asti. "Mercoledì - scrivono i sindacalisti - è arrivata ai nostri legali il pronunciamento da parte della giudice Ivana Lo Bello, alla nostra denuncia per condotta antisindacale da parte dell’azienda. Il provvedimento sentenzia che l’azienda ha tenuto un comportamento antisindacale nei confronti della Fiom, non facendo partecipare ingiustificatamente un nostro delegato, il quale era già stato licenziato il 10 giugno, all’assemblea del successivo 8 luglio, alla quale poteva partecipare in quanto dirigente sindacale della Fiom di Asti. Non vi è stato invece, un pronunciamento per comportamento antisindacale per quel che riguarda l'istruttoria in relazione al licenziamento del lavoratore. Sicuramente, qualora il lavoratore decidesse di ricorrere impugnando il licenziamento, la Fiom di Asti darà tutto l'appoggio necessario".

Per il momento la Fiom di Asti esprime soddisfazione per il risultato sul pronunciamento e ringrazia "per l'ottimo lavoro svolto i legali Alessandro Vergnano e Silvia Ingegneri dello Studio Legale Poli-Ingegneri e Associati".

Interpellata dalla stampa per commentare la sentenza, così interviene l'azienda. "La giudice Ivana Lo Bello - affermano dalla Dierre - ha negato il carattere antisindacale per due condotte e riconosciuto antisindacale una sola condotta, per noi residuale rispetto alle altre. Pertanto anche noi come azienda, ringraziando gli avvocati Silvia De Robertis e Marina Faretra che ci hanno assistiti nel contenzioso, siamo soddisfatti del provvedimento, avendo la giudice acclarato la correttezza e non antisindacalità della condotta aziendale in merito al licenziamento per giusta causa irrogato ad un sindacalista Fiom Cgil".

"Salvo e impregiudicato, ovviamente - conclude - il diritto del lavoratore ad impugnare individualmente il licenziamento che, tuttavia, come statuito dalla giudice, non ha avuto carattere antisindacale e, per tale ragione, non è stata ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro del dipendente".