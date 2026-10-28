«Asti si'cura, un cartellone molto ricco che può ancora crescere»

Sinergia, multidisciplinarietà, coesione. Sono alcune delle parole chiave che hanno caratterizzato la terza edizione di “Asti si’cura”, terminata venerdì scorso. Parliamo della settimana dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro, promossa dalla Prefettura, nell’ambito dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei lavoratori, insieme a 26 realtà provinciali (enti, istituzioni, sindacati, associazioni, club di servizio, ordini professionali e mondo della scuola), con il sostegno di numerosi sponsor. Un evento che, come sottolineato dal vice prefetto vicario Barbara Buffa in occasione della presentazione, rappresenta un unicum nel panorama nazionale, considerata la ricchezza degli eventi che lo caratterizzano.



Molto soddisfatto Stefano Calella, presidente del Comitato consultivo provinciale Inail, che ha coordinato la manifestazione. «Ogni soggetto coinvolto - commenta - ha dato il proprio contributo, pur nella differenza dei ruoli, in un’ottica multidisciplinare, in quanto gli eventi organizzati hanno spaziato dai convegni al cinema, dal teatro ai corsi di formazione. Un cartellone che, seppur ricco, potrà ancora crescere e diventare un punto di riferimento almeno a livello regionale. Ringrazio quindi la Prefettura per il fondamentale supporto, grazie anche alla sensibilità su questi temi dimostrata dal Prefetto Ventrice, insieme a tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita della terza edizione e al mondo della scuola per il notevole interesse dimostrato».

A questo riguardo, in occasione dell’evento conclusivo, i responsabili di “Asti si’cura” hanno premiato con una targa un gruppo di studenti del liceo artistico Alfieri (alunni della IV AM nell’anno scolastico 2025/2026) per il videoclip “Metal elmetto”, inerente alla sicurezza sul lavoro.

Dal film sul Vietnam al caporalato locale

Tra le iniziative inserite nel cartellone, la mattinata organizzata in Sala Pastrone da Cgil, Cisl e Uil, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti. Una mattinata cominciata con la proiezione del documentario “She” di Parsifal Reparato, inserito come evento speciale nel cartellone del festival cinematografico torinese “Job Film Days”, da poco concluso. Un film incentrato sulle durissime condizioni cui sono sottoposti i lavoratori del colosso dell’elettronica di Bac Ninh, in Vietnam, per l’80% donne, e sulle ripercussioni di questa situazione a livello familiare.

Il tema è stato approfondito con lo stesso regista, in collegamento dalla Corea del Sud dove è impegnato a livello professionale, che ha raccontato come ha ideato e sviluppato il progetto, oltre a spiegare le difficoltà della sua realizzazione.

A seguire la tavola rotonda, moderata dalla giornalista de “La nuova provincia” Elisa Ferrando, cui hanno preso parte Annalisa Lantermo, medico specializzato in Medicina del lavoro e direttrice del festival “Job film days”, e tre sindacalisti: Beppe Morabito, segretario generale Cgil Asti; Silvano Uppo, segretario generale territoriale Uilm Uil; Salvatore Pafundi, segretario Cisl Alessandria Asti.



Partendo dagli spunti forniti dal film, si è ristretto lo sguardo sulla realtà del territorio, focalizzando innanzitutto l’attenzione sul lavoro irregolare. «Recentemente - ha spiegato Morabito - è venuta ad Asti la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro per verificare la situazione nella nostra provincia. E’ emerso un dato drammatico: il 72,16% delle imprese controllate non è in regola per i più svariati motivi, dal lavoro nero all’applicazione di orari di lavoro non corretti. Una percentuale che in zone confinanti con la nostra provincia sale fino all’80%. Un grave problema che si può risolvere prima di tutto rifinanziando i fondi governativi per i controlli, che si stanno riducendo. Capisco che controllare a tappeto migliaia di piccole aziende sia complicato, ma un’azione deterrente è necessaria. Anche perché non è possibile demandare il compito solo ai singoli Prefetti». Per poi citare al riguardo un caso recente. «Grazie alla task force messa in piedi dalla nostra Prefettura - ha ricordato - è stata individuata una situazione di caporalato molto grave a Grazzano Badoglio, a danno di 15 ragazzi stranieri».

Il tema, ulteriormente approfondito grazie anche alle domande di insegnanti e studenti, si è poi collegato al problema dell’elevato numero degli incidenti sul lavoro che ancora si verifica in Italia, analizzato da Silvano Uppo, e alla questione dei fattori che minacciano la salute mentale negli ambienti di lavoro. Argomento al centro dell’edizione 2026 della manifestazione, che è stato approfondito in sala da Salvatore Pafundi.