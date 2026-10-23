Fiom Cgil: «Preoccupati per il futuro dei 120 lavoratori della S.T.A.»

La Fiom Cgil scrive "nero su bianco" i timori per il futuro della S.T.A. di San Martino Alfieri, azienda che opera nel campo della componentistica per auto, entrata a far parte nel 2018 del Gruppo Sapa, multinazionale leader nello stampaggio di componenti per auto, oltre che per veicoli industriali e agricoli.

«E’ giunto il momento - scrive il segretario generale territoriale, Vito Carelli - di denunciare pubblicamente i timori che abbiamo nei confronti dei lavoratori della Società Tecnologie Avanzate, che fa parte del Gruppo Sapa. La ragione che ci ha spinti ad esporci è legata al fatto che nei giorni scorsi abbiamo inviato una richiesta via Pec all’Unione Industriale di Asti, nella quale abbiamo richiesto un incontro alla proprietà, senza avere riscontro dopo cinque giorni».

La posizione della Fiom

«Può sembrare esagerato - continua - ma purtroppo così non è, in quanto siamo molto preoccupati.

Tutto è cominciato quando, a fine luglio, siamo entrati in possesso di un documento, inviato tramite Pec dalla proprietà, in cui veniva comunicata la disdetta formale del contratto di affitto dello stabilimento con preavviso di un anno, tanto che si scriveva che doveva essere lasciato libero entro il 31 luglio 2027. Allarmati da questa comunicazione, peraltro in un periodo in cui gli stampi per la produzione Rolls Royce stavano partendo per la Repubblica Ceca, con lavoratori della stessa zona che intanto venivano a imparare il lavoro a San Martino Alfieri, abbiamo chiesto immediatamente un incontro. L'azienda ha risposto tramite un comunicato interno spiegando che smentiva queste voci, dicendo che si trattava di una “pratica commerciale”, cosa che è stata detta dalla dirigenza anche nell’incontro al quale non si è potuta sottrarre, dato che come Fiom siamo andati a spiegare alle amministrazioni locali di San Martino Alfieri e San Damiano la grave situazione sociale in cui avrebbero potuto trovarsi i cittadini. Così le stesse istituzioni hanno convocato una riunione on line, insieme alle parti sociali, lo scorso 9 settembre. L'azienda, anche in quell'occasione, ha ribadito la motivazione legate alle strategie commerciali, senza però rassicurarci».

«In più, proprio in quei giorni - aggiunge - siamo venuti a conoscenza di un'ulteriore informazione che avvalora la nostra tesi: l’azienda ha fatto sapere a chi di dovere che entro dicembre 2026 avrebbe comunicato il piano di sgombero dell’immobile. Tutto questo, purtroppo, ci spinge a essere molto preoccupati. Allo stesso tempo, come Fiom non accetteremo passivamente che un’azienda storica nel nostro territorio con i suoi lavoratori sparisca».

La replica dell'azienda

A replicare l’avvocato Carmine Di Risio, responsabile relazioni sindacali per la S.T.A. «Non capiamo – afferma - la condotta della Cgil. Nessun lavoratore è stato licenziato, la produzione non si è mai fermata e non è stato fatto ricorso alla cassa integrazione. Per il resto, si tratta di strategie commerciali aziendali».

«Comunque, come ulteriore gesto di apertura nei confronti dei sindacalisti – conclude - siamo disponibili ad un nuovo confronto, il terzo finora, questa volta nella sede dell’Unione industriale di Asti. L’incontro, che dimostra ancora una volta la nostra buona fede, si terrà il prossimo 4 novembre».