Lavoratori dell'Asl di Asti, sospeso per 60 giorni lo stato di agitazione

Sospeso, per 60 giorni, lo stato di agitazione dei lavoratori dell'Asl di Asti proclamato nei giorni scorsi a livello unitario dalle sigle Nursind, Fp Cgil, Nursing Up, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials.

La decisione è stata assunta a seguito del tentativo di conciliazione, svoltosi stamattina in Prefettura, richiesto dalle organizzazioni sindacali in relazione ad alcune criticità emerse nella gestione del personale. All’incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto Giuseppe Recupero, che ha anche portato i saluti del Prefetto Claudio Ventrice, hanno preso parte i rappresentanti di tutte le sigle sindacali interessate e i vertici aziendali dell’Asl astigiana.

Nel corso della riunione sono state approfondite le problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali: innanzitutto le criticità riscontrate a seguito dell’implementazione del nuovo software WHR (da cui derivano errori nella rilevazione di presenze e assenze, nei profili orari e nella gestione di permessi e straordinari); quindi le questioni concernenti l’attribuzione dei Differenziali economici di professionalità; e l’adeguamento delle indennità, già oggetto di specifici accordi raggiunti nel corso degli incontri tenutisi lo scorso aprile.

Gli sviluppi

"Durante il confronto - fanno sapere dalla Prefettura - i vertici aziendali hanno fornito riscontri puntuali ai problemi presentati dalla parte sindacale, manifestando significative aperture e assumendo l’impegno a risolverli tramite proposte accolte favorevolmente dai sindacati".

"Alla luce degli impegni assunti dall’azienda, quindi - continuano - le organizzazioni sindacali hanno concordato di sospendere temporaneamente lo stato di agitazione per un periodo di 60 giorni, in modo da verificare l’effettiva attuazione delle misure e i risultati concreti che ne deriveranno".

Al termine del monitoraggio azienda e sindacati effettueranno una verifica congiunta dei risultati. Se i problemi saranno superati, le organizzazioni sindacali valuteranno se revocare definitivamente lo stato di agitazione.