Lavoratori Asl, giovedì l'incontro con il Prefetto Ventrice

Mobilitazione
20 Ottobre 2026 10:05:00
Ieri (lunedì) la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) dell’Asl di Asti ha organizzato presidi informativi a sostegno dello stato di agitazione dei lavoratori dell’azienda sanitaria. I presidi si sono svolti all'ospedale Cardinal Massaia, nella sede di corso Dante e all'ospedale Santo Spirito di Nizza Monferrato.
La decisione di proclamare lo stato di agitazione è stata assunta all’unanimità dall’assemblea della Rsu riunita il 6 ottobre, dopo mesi di confronto con la direzione aziendale.
Al centro della vertenza - sostenuta dalle sigle sindacali Nursind, Fp Cgil, Nursing Up, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials - ci sono le criticità del sistema gestionale WHR, utilizzato dall’azienda da oltre un anno, il mancato avvio del bando per i Differenziali economici di professionalità (Dep) 2026 e, più in generale, il rispetto degli accordi e dei verbali sottoscritti.
"In merito al Sistema WHR - scrivono i sindacati - la Rsu segnala ancora errori nella rilevazione di presenze e assenze, nei profili orari e nella gestione di permessi e straordinari, nonostante siano stati fatti notare più volte dai lavoratori.
Resta aperta anche la questione dei Differenziali economici di professionalità, che la Rsu aveva già indicato come prioritaria nei precedenti incontri e che era stata nuovamente sollecitata nella nota del 18 settembre".
Tra le altre questioni contestate figurano "l’adeguamento di alcune indennità, gli arretrati e le indennità legate ai turni di 12 ore, già oggetto di un verbale dello scorso 24 aprile".
A seguito dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, che seguono alla proclamazione dello stato di agitazione, la Rsu e i sindacati incontreranno il Prefetto Claudio Ventrice giovedì 22 ottobre.
A scherarsi al fianco dei lavoratori Massimo Cerruti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.
“Voglio esprimere prima di tutto la mia profonda stima e il pieno sostegno a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, Operatori socio-saniotari e personale amministrativo) - dichiara - che ogni giorno continuano a mandare avanti i servizi tra enormi sacrifici. Al loro fianco c’è il nostro totale appoggio al sindacato Nursind e a tutta la Rsu, che stanno portando avanti una battaglia sacrosanta per la dignità del lavoro e la qualità delle cure".
“Mentre i vertici dell'Asl sfaldano la struttura con fughe continue verso altre sedi (dal direttore del personale al direttore sanitario — continua - la direzione generale sembra avere come uniche priorità la propaganda politica e i post sui social media. Di fronte allo stato di agitazione, è stata fissata la convocazione in Prefettura per la procedura di raffreddamento il 22 ottobre, ma la rabbia e l'esasperazione dei dipendenti sono tali da spingerli giustamente a scendere in piazza con il volantinaggio già da oggi (ieri per chi legge, ndr)".
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