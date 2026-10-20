Asti, Consiglio comunale unito a difesa dei lavoratori di Tecnocall e Mediacom

Lunedì sera, nella prima seduta del Consiglio comunale di Asti tornato a riunirsi in municipio, dopo un lungo trasferimento a Palazzo Mandela per consentire i lavori di ristrutturazione dell'edificio di piazza San Secondo, i consiglieri hanno votato all'unanimità un ordine del giorno a tutela dei lavoratori dei call center di Tecnocall e Mediacom. Un segnale politico importante in un momento di estrema delicatezza per oltre 100 famiglie del territorio alle prese con la scadenza del contratto di solidarietà e con la pesante incertezza legata ai futuri bandi di gara previsti per il giugno 2027. La seduta ha sancito una convergenza politica per fare pressione sul committente dell'appalto, Iren, e garantire la continuità occupazionale dell'impianto astigiano.

Le due aziende specializzate nel servizio clienti lo scorso gennaio avevano annunciato 62 esuberi su 121 dipendenti (ora scesi ad oltre 100). Addetti che dallo scorso febbraio hanno usufruito di un ammortizzatore sociale, i contratti di solidarietà, scaduti l'11 ottobre. A spiegare lo stato dell'arte dopo l'ultimo incontro in Provincia è stato il sindaco Maurizio Rasero, che ha ripercorso le tappe del confronto svolto alla presenza dell'assessore Loretta Bologna, dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori. Nel descrivere la forte apprensione delle maestranze che chiedevano il sostegno dell'amministrazione, il primo cittadino ha rimarcato l'atteggiamento della controparte aziendale che non si è presentata al tavolo. Proprio per dare il massimo peso politico alla voce della città di fronte a questa assenza, Rasero ha spiegato di aver concordato con il consigliere Mario Malandrone (Ambiente Asti) la stesura di un testo condiviso da tutta l'aula, maggioranza e minoranza.

Prendendo la parola per illustrare il documento, Malandrone ha evidenziato la gravità della vertenza e la mancata risposta della committenza. Il consigliere ha rimarcato che «il Comune di Asti ha promosso tre incontri attraverso l'assessore Bologna a cui il committente, Iren, a tutti e tre gli incontri non si è presentato». Nel rivendicare il valore politico dell'intesa raggiunta tra le diverse forze politiche e civiche, il consigliere di minoranza ha ricordato la centralità sociale del problema a causa delle ricadute occupazionali che sarebbero devastanti. Ha inoltre richiamato il gruppo industriale ai propri doveri civici verso la comunità, rimarcando che «Iren non può essere soltanto un soggetto economico presente sul territorio: deve essere anche un interlocutore responsabile verso la comunità astigiana e il suo lavoro».

L'ordine del giorno approvato impegna il sindaco e la giunta «a richiedere con la massima urgenza a Tecnocall e Mediacom un piano occupazionale dettagliato, che chiarisca le prospettive delle oltre cento lavoratrici e lavoratori coinvolti, le misure previste dopo la scadenza del contratto di solidarietà dell'11 ottobre e le garanzie per la continuità occupazionale; a sollecitare formalmente Iren, in qualità di committente dell'appalto, ad assumere un ruolo attivo e responsabile nella salvaguardia dell'occupazione, contribuendo all'individuazione di soluzioni concrete che evitino la perdita di posti di lavoro sul territorio astigiano; a richiamare Iren alla propria responsabilità nei confronti della comunità astigiana, anche alla luce dei suoi rapporti societari con Gaia e Asp e della rilevanza dei propri interessi economici e industriali sul territorio, affinché tale presenza si traduca in un'attenzione effettiva alla tutela del lavoro e alle ricadute sociali delle scelte aziendali; a chiedere a Iren che, in vista dei bandi previsti per giugno 2027, siano individuati, nel rispetto della normativa vigente, tutti gli strumenti utili a garantire la continuità occupazionale, anche attraverso adeguate clausole sociali, la salvaguardia delle professionalità esistenti e la valorizzazione delle competenze maturate dai lavoratori».

In aggiunta, il documento approvato dall'aula impegna l'amministrazione «a sollecitare Iren a promuovere politiche di gestione e governance degli appalti socialmente sostenibili, che prevedano criteri di qualità del lavoro, stabilità occupazionale, tutela dei diritti, trasparenza e responsabilità sociale delle imprese appaltatrici; a sollecitare al commitente, alle aziende investimenti nella formazione continua e nella riqualificazione professionale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni formative del territorio, per accompagnare i lavoratori nelle trasformazioni del settore e rafforzarne le prospettive occupazionali; a convocare con urgenza un tavolo di confronto con Iren, Tecnocall e Mediacom, le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, finalizzato alla definizione di impegni concreti e verificabili per la tutela dell'occupazione, sia nell'immediato sia in vista delle scadenze del 2027; a riferire tempestivamente al Consiglio comunale sugli esiti delle interlocuzioni con le aziende e con le organizzazioni sindacali, garantendo un monitoraggio costante della vertenza e delle prospettive occupazionali».