Domani ad Asti due incontri con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini arriverà ad Asti domani, martedì 20 ottobre, per una giornata focalizzata su due nodi cruciali per la società e il mondo del lavoro: la tutela della sanità pubblica e le sfide legate all'intelligenza artificiale. Landini sarà protagonista di due incontri aperti al pubblico, organizzati dalla Cgil di Asti.

Il via alle ore 13 con un'assemblea nel piazzale dell'ospedale Massaia. L'incontro, a cui prenderà parte anche Arianna Franco della FP Cgil, offrirà un confronto diretto con cittadini, lavoratori e operatori sanitari per ribadire la necessità di garantire un sistema pubblico efficiente e accessibile a tutti.

Alle 15,30 il segretario della Cgil si sposterà alla Sala Pastrone per il convegno “Sfide, diritti e tutele", sull'impatto dell'intelligenza artificiale. L'evento analizzerà come l'IA stia riorganizzando le aziende e i processi produttivi, con un focus su opportunità dell'innovazione e i rischi per l'occupazione.