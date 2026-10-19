Domani ad Asti due incontri con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

Sindacato
19 Ottobre 2026 17:43:19
Maurizio Landini [foto Marco Merlini]
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini arriverà ad Asti domani, martedì 20 ottobre, per una giornata focalizzata su due nodi cruciali per la società e il mondo del lavoro: la tutela della sanità pubblica e le sfide legate all'intelligenza artificiale. Landini sarà protagonista di due incontri aperti al pubblico, organizzati dalla Cgil di Asti.
Il via alle ore 13 con un'assemblea nel piazzale dell'ospedale Massaia. L'incontro, a cui prenderà parte anche Arianna Franco della FP Cgil, offrirà un confronto diretto con cittadini, lavoratori e operatori sanitari per ribadire la necessità di garantire un sistema pubblico efficiente e accessibile a tutti.
Alle 15,30 il segretario della Cgil si sposterà alla Sala Pastrone per il convegno “Sfide, diritti e tutele", sull'impatto dell'intelligenza artificiale. L'evento analizzerà come l'IA stia riorganizzando le aziende e i processi produttivi, con un focus su opportunità dell'innovazione e i rischi per l'occupazione.
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