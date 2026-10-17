"Konecta: non possiamo più aspettare, servono gli ammortizzatori sociali"

Forte preoccupazione è stata espressa dai tre segretari generali piemontesi di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc - rispettivamente Alberto Revel, Anna De Bella e Maria Luisa Lanzaro - dopo le dichiarazioni ricevute ieri (venerdì) in occasione dell'incontro con i vertici Konecta, la multinazionale specializzata nei servizi alla clientela (call center), interessata da circa un anno da una crisi legata alle difficoltà del settore.

"Ai trasferimenti dichiarati di parte dei dipendenti Konecta di Asti e Ivrea nella sede di Torino (gli impiegati dei reparti Gestione documentale e Back office non telefonico, ndr), ora cala come un macigno la questione legata all’ammortizzatore sociale. Serve al più presto ricevere una convocazione da parte del Ministero rispetto ad una crisi che riguarda la più grande azienda del settore, ormai strutturale. Abbiamo infatti registrato la seria volontà da parte dell’azienda a proseguire nella riorganizzazione in modo più netto e impattante sui livelli occupazionali qualora non si arrivasse ad una definizione dell’ammortizzatore nei prossimi giorni".

Sindacati e azienda si sono quindi accordate per incontrarsi nuovamente a stretto giro per affrontare nel merito tutte le questioni. "La vertenza Konecta in Piemonte, alla luce di quanto già fatto nei mesi precedenti - concludono i tre segretari - non può non tenere conto dei sacrifici già affrontati in termini di uscite avvenute nei mesi scorsi. Unitariamente, valuteremo nelle prossime ore qualsiasi forma di iniziativa e di lotta a sostegno del ripristino di un tavolo finalizzato a trovare le giuste soluzioni per tutti i lavoratori dei tre siti piemontesi: Asti, Torino e Ivrea”.