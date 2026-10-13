Konecta, slitta al 2 novembre il trasferimento a Torino di parte dei dipendenti

Previsto ad ottobre, è stato rimandato al 2 novembre il trasferimento di parte dei dipendenti Konecta di Asti e Ivrea nella sede di Torino. Parliamo degli impiegati di due reparti (Gestione documentale e Back office non telefonico) della multinazionale specializzata nei servizi alla clientela (call center), interessata da circa un anno da una crisi legata alle difficoltà del settore.

A confermarlo Alberto Revel, segretario regionale Slc Cgil che segue da mesi la vicenda.

«La proprietà ci ha fatto presente che il trasferimento è stato rimandato - afferma - ma per noi avrà valore solo se preceduto da un incontro. Per il resto, siamo in attesa di della convocazione al Ministero del Lavoro, richiesto dalle segreterie nazionali di Slc Cgil, Uilcom Uil e Fistel Cisl e sollecitato anche da interrogazioni in Regione Piemonte e in Parlamento, per affrontare la crisi e livello nazionale. La multinazionale, infatti, nelle scorse settimane ha dichiarato ulteriori esuberi in Italia, che non cambiano la realtà piemontese, ma dimostrano ancora una volta che il settore dei call center è in crisi, anche a causa dell’impatto dell’intelligenza artificiale, per cui necessita di ammortizzatori sociali straordinari. Da quanto abbiamo saputo dell’azienda, l’incontro a Roma dovrebbe essere convocato a breve, ma non ci sono ancora notizie ufficiali».

Il progetto del Comune di Asti

A livello locale, invece, nessuna novità. «E’ emerso - conclude - che il Comune di Asti si stia impegnando per concedere in affidamento diretto alcune commesse per la digitalizzazione delle pratiche».



A confermarlo l’assessore comunale Loretta Bologna. «Stiamo predisponendo, in accordo con la Regione Piemonte - afferma - un piano di coesione territoriale che consenta di partecipare, al Comune di Asti così come alle Amministrazioni della provincia, ai futuri bandi per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione che la Regione Piemonte definirà sulla base dei fondi dell’Unione europea destinati a questo ambito».