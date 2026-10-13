«Così garantiamo energia pulita e anti rincari»

Locale. Pulita. A prezzi calmierati.

Sono le parole chiave che definiscono la produzione di energia elettrica da parte di Asti Energy. Nata nel 2018 e guidata da Andrea Amalberto, già presidente dell’Unione industriale di Asti e ora alla guida di Confindustria Piemonte, l’azienda si occupa di efficientamento energetico, sviluppo di tecnologie energetiche e vendita di luce e gas.



«Il progetto è nato nei primi mesi del 2025 - spiega Amalberto - e consiste nella produzione di energia elettrica attraverso pannelli fotovoltaici. Attualmente è funzionante un impianto, installato a terra nella zona di Montechiaro, che, grazie all’allacciamento alla cabina elettrica di Asti Ovest, consente di distribuire energia ad un tetto massimo di 2mila famiglie della parte più settentrionale della zona ovest. Per intenderci, così da dare una indicazione di massima che poi va debitamente verificata, in città l’area delimitata da via Petrarca, viale Partigiani, via Gerbi, cimitero cittadino e località Vallarone. In provincia, invece, i comuni e le frazioni lungo il confine della configurazione sono Revigliasco, Celle Enomondo, Bramairate, Valle Andona, Frazione Serravalle, Settime, Cossombrato e Valmanera».

Andrea Amalberto

I prezzi

Famiglie che, entrando all’interno della comunità energetica, possono beneficiare di un prezzo calmierato: 0,075 euro a chilowattora. Indipendentemente dalle offerte delle varie compagnie, si può prendere come riferimento l’indice Pun, cioè il prezzo di riferimento dell’energia in Borsa, che va dai 0,210 ai 0,220 euro al chilovattora. Se si considera il consumo medio di una famiglia, pari a 2.700 chilovattora all’anno, il risparmio rispetto a questo prezzo è di circa 370 euro.

«Per chi, invece, preferisce la tariffa monoraria, più adatta alle sue esigenze di utilizzo - continua - è venduta a 0,120 euro al chilovattora, anche in questo caso concorrenziale rispetto al prezzo delle compagnie nazionali. Va anche considerato che non c’è obbligo di rimanere con noi per un determinato lasso di tempo e che si tratta di un prezzo che possiamo garantire per i prossimi 20 anni».



Il motivo della sicurezza mostrata dal presidente è semplice. «Questo prezzo - afferma - è legato ad un prodotto che parte da un nostro impianto. Ovvero, sia la produzione sia il consumatore sono diretti. E’ un processo industriale non influenzato dalla Borsa o dalle piattaforme: è energia nostra che potremmo anche vendere a 0,220 euro al chilovattora, ma, come la mia famiglia ha scelto di fare dal 1965, cerchiamo di conquistare clienti che si innamorino del nostro progetto e rimangano con noi. Se facciamo qualcosa di buono per la gente in questo momento, si ricorderà di noi in futuro».

La filiera

Amalberto sottolinea anche il vantaggio di una filiera che si affida all’energia pulita. «Sfruttiamo la luce solare. Senza contare altri aspetti collegati. Tra questi, il fatto che i pannelli sono costruiti con materiali che, una volta smontati, possono essere riciclati. Anche dal punto di vista dell’installazione sul terreno (dato che finora sono stati posti quasi tutti a terra, pochi su fabbricati) non si rovina nulla: una volta tolto l’impianto, il terreno non mostra segni di sofferenza».



Un progetto destinato a crescere. «Abbiamo altri impianti, terminati e in attesa di allaccio, a San Damiano e nuovamente a Montechiaro. Inoltre siamo partiti a realizzarli a Baldichieri e Ferrere. Senza contare quelli in altre zone d’Italia: due già funzionanti in Sardegna, uno in attesa di allaccio in Sicilia e un altro che verrà realizzato ad Avigliana, per arrivare a circa 60».

A far parte della comunità energetica possono essere cittadini residenti in case indipendenti o alloggi. «L’adesione - specifica - è sempre singola, non c’è bisogno dell’accordo di tutti i condomini di un palazzo. Inoltre il cliente non deve fare nulla dal punto di vista tecnico e può continuare ad utilizzare il suo contatore».

Il progetto

Il progetto, risalente ai primi mesi del 2025, è stato finanziato da UniCredit con un mini bond da 7 milioni di euro emesso da Asti Energy. «In questo modo abbiamo avuto a disposizione la liquidità per partire. Ora ci sostengono anche altre banche, per cui il progetto sta andando avanti. Immaginiamo quindi di investire circa 60 milioni di euro entro il 2030 nell’Astigiano e in altre zone d’Italia. Il piano industriale, infatti, prevede di arrivare entro la stessa data a 200mila clienti retail, oltre ad altre tipologie di clienti (industriali, partite Iva), coprendo anche la zona Est di Asti. In città gli impianti nasceranno a Val Rilate, Strada Pontesuero e Strada Cascina Cauda».

La vendita di carburanti

Discorso a parte, invece, per i carburanti, oggetto dell’attività di un’altra azienda della famiglia Amalberto. «Facciamo attività all’ingrosso - ricorda - e abbiamo due impianti sul territorio. Sono normalmente concorrenziali dal punto di vista dei prezzi finali, storicamente tra i più bassi di Asti. Tuttavia devo ammettere, a questo riguardo, che la discesa dei prezzi attuata da Eni e altre compagnie ci ha visti inizialmente proporre prezzi lievemente più alti. Dopo alcuni giorni, però, ci siamo riposizionati e siamo di nuovo tra i più bassi del mercato. E’ anche vero che questa partita è un po’ più complicata perché viaggia su speculazioni di Borsa, legata a periodi difficili. Ora, comunque, le compagnie stanno operando un contenimento dei costi, un “price cap” positivo per i clienti. Sono riusciti a proporre prezzi più bassi governando tutta la catena. Proprio come Asti Energy con l’energia elettrica».