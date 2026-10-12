Alustrategy in liquidazione, verso il recupero degli stipendi arretrati

Viale d'Asti
12 Ottobre 2026 18:27:05
Alcuni ex dipendenti con i sindacalisti Silvano Uppo (Uilm) e Vito Carelli (Fiom) in occasione di un incontro in Prefettura nei mesi scorsi
Il Tribunale di Torino ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Alustrategy, società con stabilimento a Viale.
Coinvolti i 19 ex lavoratori dell’azienda, al centro nei mesi scorsi di una complessa vertenza sindacale, assistiti dalla Uilm Uil e dalla Fiom Cgil, grazie a cui hanno potuto rassegnare le dimissioni per giusta causa e accedere alla Naspi. Un percorso articolato, affrontato anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e l’attivazione di un tavolo di confronto in Prefettura.
Con l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale i lavoratori potranno ora avviare le procedure per il recupero dei crediti maturati nei confronti dell’azienda (retribuzioni arretrate e Tfr). Inoltre potrà essere avviato l’iter per la cessione dell’azienda.
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