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Viale d'Asti

Alustrategy in liquidazione, verso il recupero degli stipendi arretrati

Coinvolti i 19 ex addetti dell'azienda, al centro da mesi di una complessa vertenza sindacale

Redazione web

Redazione web

12 Ottobre 2026 18:27:05

Alustrategy in liquidazione, verso il recupero degli stipendi arretrati

Alcuni ex dipendenti con i sindacalisti Silvano Uppo (Uilm) e Vito Carelli (Fiom) in occasione di un incontro in Prefettura nei mesi scorsi

Il Tribunale di Torino ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Alustrategy, società con stabilimento a Viale.
Coinvolti i 19 ex lavoratori dell’azienda, al centro nei mesi scorsi di una complessa vertenza sindacale, assistiti dalla Uilm Uil e dalla Fiom Cgil, grazie a cui hanno potuto rassegnare le dimissioni per giusta causa e accedere alla Naspi. Un percorso articolato, affrontato anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e l’attivazione di un tavolo di confronto in Prefettura.


Con l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale i lavoratori potranno ora avviare le procedure per il recupero dei crediti maturati nei confronti dell’azienda (retribuzioni arretrate e Tfr). Inoltre potrà essere avviato l’iter per la cessione dell’azienda.

Alustrategy, 18 lavoratori senza stipendio né cassa integrazione

Ieri l'incontro in Prefettura per affrontare il caso dell'azienda in liquidazione volontaria la cui produzione è ferma - Convocati i sindacalisti Silvano Uppo e Vito Carelli

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