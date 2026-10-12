Alustrategy in liquidazione, verso il recupero degli stipendi arretrati

Il Tribunale di Torino ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Alustrategy, società con stabilimento a Viale.

Coinvolti i 19 ex lavoratori dell’azienda, al centro nei mesi scorsi di una complessa vertenza sindacale, assistiti dalla Uilm Uil e dalla Fiom Cgil, grazie a cui hanno potuto rassegnare le dimissioni per giusta causa e accedere alla Naspi. Un percorso articolato, affrontato anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e l’attivazione di un tavolo di confronto in Prefettura.



Con l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale i lavoratori potranno ora avviare le procedure per il recupero dei crediti maturati nei confronti dell’azienda (retribuzioni arretrate e Tfr). Inoltre potrà essere avviato l’iter per la cessione dell’azienda.