Crisi Tecnocall e Mediacom, Iren assente al tavolo convocato dal Comune

Terzo incontro, ieri (giovedì) nel salone consiliare della Provincia, convocato dall'Amministrazione comunale per affrontare la crisi del Raggruppamento temporaneo di imprese Mediacom e Tecnocall.

Specializzate nel servizio clienti (call center), lo scorso gennaio le due aziende avevano annunciato 62 esuberi su 121 dipendenti (ora scesi ad oltre 100). Addetti che dallo scorso febbraio stanno usufruendo di un ammortizzatore sociale, i contratti di solidarietà, in scadenza domenica 11 ottobre.

La nascita del Raggruppamento temporaneo e l'appalto Iren

Va ricordato che il raggruppamento era nato per partecipare alla gara d'appalto Iren, appalto che aveva poi vinto "sottraendolo" alla concorrente Konecta, in scadenza il 30 giugno 2027. In virtù di quel trasferimento di commessa era scattata la clausola sociale, per cui i lavoratori che alla Konecta si occupavano della commessa Iren sono stati assunti dalle due aziende vincitrici dell'appalto, che in base ai vincoli della normativa hanno aperto una sede in città (entrambe negli ex uffici Tubosider in corso Torino).

Le parole dell'assessore Bologna

A convocare l’incontro l’assessore comunale Loretta Bologna, affiancata dal sindaco Maurizio Rasero, che ha invitato al tavolo le aziende coinvolte (Iren, Mediacom e Tecnocall) e i sindacati che stanno seguendo la vertenza (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil).

«A non presentarsi - sottolinea l’assessore - sono state Tecnocall e Iren (quest'ultima ha disertato il tavolo per la terza volta). L'ho comunque contattata per conoscere la sua posizione ed è emerso ancora una volta che, alla base delle difficoltà attuali, c'è la trasformazione del settore».

L'assessore Bologna

«Ai tempi dell’avvio dell’appalto - ricorda - il mondo dei call center era molto diverso da quello attuale: i volumi di lavoro sono diminuiti e agli operatori sono ormai richieste competenze diverse, in modo da fornire una vera e propria consulenza al cliente. Non dico che adesso non possiedano le qualifiche necessarie, ma che debbano essere formati per rimodularle in base alle esigenze attuali».

Iren ha quindi richiesto a Tecnocall e Mediacom di occuparsi della formazione ai dipendenti. «Il tavolo che abbiamo avviato - conclude - dovrebbe servire ad arrivare ad una soluzione concreta, volta alla formazione degli operatori più giovani, lasciando i servizi più tradizionali, che ancora esistono, alla fascia intermedia degli addetti e concedendo incentivi verso il pensionamento ai più anziani».

La posizione dei sindacati

Una posizione molto critica nei confronti di Iren è stata invece espressa dai rappresentanti sindacali delle sigle presenti (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil).

«Per l’ennesima volta - dichiarano - Iren ha deciso di sottrarsi alle sue responsabilità e non si è presentata al tavolo di confronto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali. Come sindacati riteniamo grave e offensivo, verso i lavoratori che rappresentiamo, un simile atteggiamento da parte di un committente che continua a millantare attenzione e impegno per la tutela dell'occupazione sui suoi appalti di call center, ma poi si rifiuta di ascoltare le istanze dei lavoratori e di ridurre sempre di più il lavoro, mettendo a rischio più di 100 posti ad Asti.

Domenica 11 ottobre termineranno i contratti di solidarietà e starà al nostro tavolo sindacale trovare tutte le possibili soluzioni a tutela dell'occupazione. Iren smetta di disertare le occasioni di confronto e di usare le istituzioni come portavoce di false garanzie e tutele. L'unica tutela e garanzia che deve ai lavoratori è il lavoro».

Scarpa (Cgil): «Ammortizzatori sociali anticipati dalle aziende»

Molto infastidita dall’atteggiamento di Iren è stata Carlotta Scarpa, componente della segreteria regionale Slc Cgil. «La mole di lavoro assegnato da Iren ai call center di Asti continua a calare - evidenzia - e a pagare la situazione sono i lavoratori. Ora scade l’ammortizzatore sociale: dalla prossima settimana gli addetti riprenderanno a lavorare a tempo pieno per cui, al limite, si sfrutteranno ferie e permessi residui. Ovviamente, però, attingere agli istituti dei lavoratori non è la soluzione del problema. Come ribadiremo in occasione dell’incontro nella sede del raggruppamento, previsto per martedì 13 ottobre, bisogna continuare a sfruttare ammortizzatori sociali che vengano anticipati dall’azienda, perché non è pensabile, con i tempi previsti dall'Inps, che i lavoratori possano affrontare le spese quotidiane solo con lo stipendio “eroso” dall’ammortizzatore sociale. Al contempo, dobbiamo assolutamente evitare licenziamenti».



«Altro nodo - continua - quello della formazione: Iren ha fatto presente che avrà bisogno di nuovi profili, ma non prevede alcun supporto per riqualificare gli attuali lavoratori».



A preoccupare anche la prospettiva del prossimo appalto. «Se non può essere garantito il volume di lavoro previsto dal capitolato in corso, tarato sul numero attuale di dipendenti - conclude - non vedo come si possano garantire occupazione e clausola sociale nell'ambito del prossimo bando».