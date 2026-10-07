L'azienda Fondalpress di Castell'Alfero venduta ad una multinazionale indiana

E' stata firmata ieri, martedì, la vendita della Fondalpress SpA di Castell'Alfero, acquisita al 100% dalla multinazionale indiana Endurance Technologies Limited, leader nel settore della componentistica automotive.

Come riportato dal portale indiano "EquityBulls", la multinazionale ha definito l'operazione, che si inserisce in un percorso di crescita dell'azienda astigiana, come una "acquisizione chiave in Europa".

Nello specifico, la società interamente controllata dalla multinazionale - Endurance Overseas SpA, Italia (EOSpA) - ha stipulato un contratto di acquisto di azioni per acquisire una partecipazione al 100% in Anna Milena SpA, società controllante di Fondalpress SpA per un corrispettivo del prezzo totale concordato di 12,34 milioni di euro.

La Fondalpress

La Fondalpress, che nel 2024 ha festeggiato 50 anni di attività, è specializzata nella produzione di getti pressofusi in leghe di alluminio, lavorati meccanicamente e assemblati, con due stabilimenti produttivi a Castell'Alfero: la sede storica e il nuovo sito poco distante inaugurato negli anni scorsi.

L'azienda, che vede nel settore automotive il mercato di riferimento, conta circa 80 dipendenti e nel 2024 aveva registrato un fatturato di oltre 36 milioni di euro.

A guidarla la presidente Maria Grazia Doglione - ingegnere, Cavaliere del Lavoro e figlia del fondatore Alessandro Doglione - che ha sempre perseguito la missione dell'azienda di famiglia: "produrre bene nel rispetto delle persone e del territorio sul quale operiamo, perché evolverci è il dovere che ci unisce", come aveva sottolineato in occasione della festa per i 50 anni dell'azienda.

Occasione in cui aveva ricordato anche la visione del padre Alessandro: "Noi - aveva detto - seguiamo un approccio etico e sostenibile, che considera l'azienda non come una risorsa da sfruttare, ma come un'entità sociale con dipendenti e fornitori che affidano il loro futuro al nostro impegno. Mantenere credibilità con coloro che contribuiscono al successo dell'azienda è alla base della nostra filosofia imprenditoriale».