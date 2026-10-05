"Call center, la transizione digitale non deve portare alla disoccupazione"

La crisi Konecta - la multinazionale specializzata in servizi alla clientela (call center) con sedi piemontesi ad Asti, Ivrea e Torino - torna in Consiglio regionale, che si riunirà domani a Torino. E' in programma, infatti, la discussione di una interrogazione urgente depositata da Alice Ravinale, consigliera regionale Avs.

"Non possiamo più accettare che, sulla crisi di Konecta e, più in generale, sul futuro del settore dei call center in Piemonte - scrive la consigliera regionale, che segue la vincenda in contatto con Vittoria Briccarello, consigliera comunale ad Asti - si continui a rispondere con il silenzio o con interventi episodici. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente per la seduta di domani: l'obiettivo è chiedere alla Giunta regionale quali azioni concrete stia mettendo in campo per affrontare in modo strutturale la crisi occupazionale di Konecta e dell’intero comparto del customer care, oggi sottoposto a una trasformazione radicale a causa dell’automazione e dell’intelligenza artificiale".

La consigliera Ravinale fa quindi un passo indietro. "Questa crisi - ricorda - l’avevamo vista arrivare e abbiamo continuato a denunciarla. Ad Asti abbiamo presentato ordini del giorno e sollecitato ripetutamente le istituzioni affinché venissero affrontati il futuro della sede, la tutela dei lavoratori e le conseguenze che la riduzione degli organici avrebbe avuto sul territorio. In Regione abbiamo chiesto un confronto specifico sulla crisi dei call center e, il 14 luglio, abbiamo richiesto una informativa urgente alla Giunta. Ad oggi, quella richiesta è rimasta senza risposta. Nel frattempo la situazione è peggiorata".

Lo scorso 15 settembre è arrivato l’annuncio di altri mille esuberi a livello nazionale. "Ad Asti - continua - si parla del trasferimento a Torino di 97 lavoratori: inizialmente previsto per ottobre, è stato ora rinviato a novembre. Un rinvio che non dà alcuna certezza e che, soprattutto, non risponde alla domanda fondamentale: che cosa ne sarà della sede di Asti? Una sede che negli anni ha dato lavoro ad oltre mille persone e che oggi conta meno di 300 lavoratori. Un ridimensionamento enorme, consumato progressivamente sotto gli occhi delle istituzioni".

"Non ci venga detto - incalza - che il problema è risolto perché il piano di chiusura delle sedi è stato formalmente ritirato. Non lo è. Il piano è stato ritirato dopo che 213 lavoratori hanno accettato l’uscita con l’esodo incentivato. Nel frattempo continuano i trasferimenti e cresce l'incertezza sul futuro dei siti".

La consigliera fa quindi riferimento al percorso istituzionale intrapreso. "Avevamo accolto positivamente - afferma - l'impegno della Regione ad aprire un tavolo permanente sulla vertenza Konecta. Il tavolo si è riunito il 21 gennaio e ha portato all’accordo del 9 febbraio. Ma oggi è evidente che quel percorso non è sufficiente. I nuovi mille esuberi annunciati a livello nazionale dimostrano che la crisi è ancora aperta e che serve un intervento molto più ambizioso. Le nostre richieste sono chiare: la Regione deve costruire finalmente una strategia regionale per il settore del customer care e delle telecomunicazioni. Inoltre si deve battere per clausole sociali più efficaci, tutela dei livelli occupazionali, riconoscimento e applicazione del Contratto nazionale di lavoro delle Telecomunicazioni, formazione e riqualificazione professionale. Se cambiano le mansioni, devono cambiare anche le politiche del lavoro. Se la tecnologia aumenta la produttività, non può essere soltanto il lavoratore a pagarne il prezzo".

"Continueremo quindi a batterci - conclude - perché la transizione digitale non diventi una transizione verso la disoccupazione e perché la Regione Piemonte si assuma finalmente le proprie responsabilità".