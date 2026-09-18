Douja d'Or, gli appuntamenti dell'ultimo weekend

Ultimi giorni per visitare la Douja d'Or, il salone enologico che animerà piazze, cortili e palazzi del centro storico di Asti fino a domenica 20 settembre. Continuano, infatti, degustazioni, masterclass e incontri nei vari padiglioni allestiti in piazza San Secondo, piazza Roma, cortili di Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri, dove sono presenti con i banchi degustazione numerosi consorzi.

Il salone è promosso da Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con la presenza di Consorzio Piemonte Land of Wine, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Consorzio Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, Unione industriale in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino e Associazione produttori di vino biologico. Il tutto con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Asti. In cabina di regia, per il secondo anno consecutivo, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Gli eventi del weekend

VENERDì 18 SETTEMBRE

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 17:30–22:45: Masterclass “The Dry Side of Moscato (Il lato secco del Moscato): il Moscato che non ti aspetti” – piazza Roma

A cura dell’Associazione Aroma di un Territorio, presenta il progetto esCAMOtage e invita il pubblico a conoscere il Moscato da una prospettiva diversa, tra territorio, sperimentazione e nuove interpretazioni. Previsti incontri (ad ingresso libero) e degustazioni (15 euro per 5 assaggi). Prenotazioni su www.doujador.it/programma

Ore 18–21: Agrivan– piazza Roma

Degustazione gratuita dedicata ai vini dei produttori locali a cura della Cia (Confederazione italiana agricoltori)

Ore 19–20.15: Masterclass “Aroma Battle: Team Moscato d’Asti vs Team Brachetto d’Acqui!” – Palazzo Ottolenghi

Sfida sensoriale pensata per gli under 25 a cura del Consorzio dell’Asti Docg. Massimo 25 partecipanti. Ingresso: 10 euro. Prenotazioni su www.doujador.it/programma

Ore 20.30: dj set con Snabba - cortile di Palazzo Alfieri

A cura di Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato con Fondazione Mos. Ingresso libero.

21.00–22: Masterclass “Tre Vermouth di Torino, sei cioccolati di Torino: una degustazione alla ricerca dell’abbinamento (im)perfetto” – Palazzo Ottolenghi

Degustazione guidata da Roberto Bava, vice presidente del Consorzio Vermouth di Torino. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 20 euro. Prenotazioni su www.doujador.it/programma

Ore 21–22.30: Masterclass “Grappa&Cioccolato: magico connubio a cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo” – Ridotto Teatro Alfieri

Degustazione guidata dall’Anag di 4 grappe abbinate a 4 diversi cioccolati. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 10 euro

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 9.15–13: “Douja on the Road - Esplorando Costigliole: dove rossi e bianchi e rosati gareggiano tra loro”- ritrovo all’Atl di piazza Alfieri

L’itinerario, proposto da Asti Agricoltura, comprende la sosta presso due aziende vitivinicole (azienda agricola Gozzelino Sergio e Boeri vini, entrambe di Costigliole) che aspettano gli ospiti della Douja con visita della cantina e degustazione, accompagnati con bus dedicato con partenza e ritorno da Asti (ritrovo presso l’Atl in piazza Alfieri 34 e bus parcheggiato dietro il palazzo della Provincia, corso alla Vittoria 125). Prezzo (tutto compreso): 30 euro. Posti disponibili: 45. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato all’indirizzo www.visitlmr/esperienze

Ore 12 – 23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 16 – 18: Talk e masterclass “Tokaj (Ungheria): il vino che racconta un paesaggio” – piazza San Secondo

A cura dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero Monferrato, terza delle quattro masterclass internazionali pensate come occasione di incontro e confronto tra territori patrimonio Unesco in cui la viticoltura rappresenta un elemento fondamentale del paesaggio, della cultura e dell’identità della comunità. IN questo appuntamento spazio ad un territorio ungherese. Massimo 25 partecipanti. Ingresso: 25 euro. Prenotazioni sul sito www.doujador.it/programma

Ore 16 –18 : “La strada del Vermouth” di Torino – Diavolo Rosso

Il Consorzio del Vermouth di Torino presenta l’ultima pubblicazione di “Vermouth & Dintorni”, la rivista di Bubble’s che dedica un approfondimento alla Strada del Vermouth di Torino. L’appuntamento si concluderà con la consegna del riconoscimento Ambasciatori del Vermouth, assegnato dal Consorzio a coloro che si sono distinti nel raccontare e promuovere la cultura del Vermouth di Torino

Massimo 30 partecipanti. Ingresso: su prenotazione. Per informazioni: vermouth@vermouthditorino.org

Ore 17.30–18.30: spettacolo teatrale “L’ABC della creatività” – Diavolo Rosso

A cura del Consorzio del Vermouth di Torino

Ore 18.30–20: Masterclass “Ruché di Castagnole Monferrato docg, Calosso doc, Nizza docg e Canelli docg” – piazza Roma

A cura dell’Associazione dell’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte, è una masterclass dedicata ai vini e ai sapori del territorio astigiano: Ruché di Castagnole Monferrato docg, Calosso doc, Nizza docg e Canelli docg. In abbinamento: Castelmagno dop, Salame nobile del Giarolo, Muletta e Gorgonzola dop. Per l’occasione saranno presentati i progetti “Il treno delle vigne”, l’Osservatorio del vino biologico del Piemonte, La mappa dei vini bio del Piemonte, la Banca del Vino ad Asti, la Slow wine fair in Collaborazione con la Guida Slow Wine

Wine Painting a cura della scuola del fumetto di Asti. Evento in collaborazione con l’istituto enogastronomico Penna. Degustazione guidata di 4 vini + 4 abbinamenti gastronomici + amaretti di Mombaruzzo: 30 euro. Solo su prenotazione al 329/2284049

Ore 19 – 20.30 “La certificazione del Vermouth di Torino – ADM-Cert” – Diavolo Rosso

Nel corso dell’incontro, a cura del Consorzio del Vermouth di Torino, i Chimici del Laboratorio Chimico di Torino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presenteranno una simulazione di Panel Test, finalizzata a illustrare le modalità di valutazione sensoriale adottate nell’ambito dei controlli per la certificazione delle bevande spiritose. Ingresso gratuito, previa registrazione, rivolto a operatori e produttori. Per informazioni e prenotazioni: vermouth@vermouthditorino.org

Ore 20.30 Dj set con Andrea Calandra - cortile di Palazzo Alfieri

A cura di Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato con Fondazione Mos. Ingresso libero

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 12 –21 : Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 12.30–13.30: Masterclass “Abaccabianca: 5 vitigni bianchi autoctoni del Piemonte incontrano le cucine internazionali” – piazza Roma

A cura della delegazione di Asti di Ais Piemonte, sarà condotta da Andrea Castelli, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei vini, dei territori e delle cucine proposte. Posti disponibili: 35. Quota di partecipazione: 20 euro. Prenotazioni sul sito www.doujador.it/programma

Ore 15:30–16:30: Masterclass “Le Sbarbatelle: una storia partita da Asti e arrivata in tutta Italia” – piazza Roma

A cura della delegazione di Asti di Ais Piemonte. Oltre all’incontro divulgativo, si potranno degustare sei vini prodotti dalle Sbarbatelle, accompagnati da un’originale selezione di salumi e formaggi rari, italiani e internazionali. Posti disponibili: 35. Quota di partecipazione: 20 euro. Prenotazioni sul sito www.doujador.it/programma

Ore 16 –18: Talk e masterclass “Rotaliana Königsberg: il giardino del vino” a cura dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero Monferrato – piazza San Secondo

A cura dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero Monferrato, terza delle quattro masterclass internazionali pensate come occasione di incontro e confronto tra territori patrimonio Unesco in cui la viticoltura rappresenta un elemento fondamentale del paesaggio, della cultura e dell’identità della comunità. In questo caso spazio ad un territorio nel cuore del Trentino che non è patrimonio Unesco ma condivide una comunità legata al vino. Massimo 25 partecipanti. Ingresso: 25 euro. Prenotazioni sul sito www.doujador.it/programma

Ore 17 Presentazione del libro “L’uomo che inseguì la salvezza” di Massimo Perotti – cortile di Palazzo Alfieri

A cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato con Fondazione Mos e associazione "La grande storia". Ingresso libero

Ore 18.30–20: Masterclass “Timorasso, Alta Langa e Gavi” – piazza Roma

A cura dell’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte, è una masterclass dedicata a tre importanti espressioni vitivinicole piemontesi: Timorasso, Alta Langa e Gavi. In abbinamento cima genovese, focaccia tipo Recco e salame cotto astigiano. Per l’occasione saranno presentati i progetti “Il treno delle vigne”, l’Osservatorio del vino biologico del Piemonte, La mappa dei vini bio del Piemonte, la Banca del Vino ad Asti, la Slow wine fair in Collaborazione con la Guida Slow Wine. Wine Painting a cura della scuola del fumetto di Asti. Evento in collaborazione con l’istituto enogastronomico Penna. Degustazione guidata di 3 vini + 3 abbinamenti gastronomici + amaretti di Mombaruzzo: 30 euro. Prenotazioni obbligatorie al 329/2284049