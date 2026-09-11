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Salone enologico

Douja d'Or, il programma del weekend tra brindisi e masterclass

Stasera le degustazioni guidate alla scoperta delle etichette di Arneis astigiano abbinate alle ostriche del Mar Ligure, domenica "I colori dell'Asti Docg"

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

11 Settembre 2026 11:41:42

Douja d'Or, il programma del weekend tra brindisi e masterclass

Si terrà oggi (venerdì) alle 17 in piazza San Secondo l'inaugurazione della Douja dOr, il salone enologico che per dieci giorni, fino al 20 settembre, proporrà degustazioni ed eventi in piazze, cortili e palazzi del centro storico di Asti. Ecco il programmna degli appuntamenti del primo weekend.

Venerdì 11 settembre

Ore 17: Inaugurazione della Douja d’Or – piazza San Secondo

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 19 – 20 e 20 - 21: Masterclass “L’Arneis incontra il mare” a cura di Coldiretti – piazza Roma 

Al centro quattro etichette di Arneis astigiani abbinati alle ostriche del Mar Ligure dell’Organizzazione di Produttori Mitilicoltori Spezzini. Guidano gli assaggiatori Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di Asti. Prima sessione dalle 19 alle 20; seconda sessione dalle 21 alle 22. Per informazioni e prenotazioni: 337/1120058.

Ore 21–22.30: Masterclass “Piemonte una regione che distilla” a cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo – Ridotto del Teatro Alfieri

Degustazione guidata di 4 grappe accompagnate da piccoli assaggi gastronomici con la presenza e il racconto dei mastri distillatori. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 10 euro. Per iscrizioni clicca qui.

Sabato 12 settembre

Ore 9.15 – 13: Douja on the Road a cura di Asti Agricoltura Alla scoperta del Barbera d’Asti e del Ruchè – ritrovo all’Atl di piazza Alfieri

L’itinerario comprende la sosta presso due aziende vitivinicole (Poggio Le Coste di Portacomaro e Montalbera di Castagnole Monferrato) che aspettano gli ospiti della Douja con visita della cantina e degustazione, accompagnati con bus dedicato con partenza e ritorno da Asti (ritrovo presso l’Atl in piazza Alfieri 34 e bus parcheggiato dietro il palazzo della Provincia, corso alla Vittoria 125). Prezzo (tutto compreso): 30 euro. Posti disponibili: 45. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato all’indirizzo www.visitlmr/esperienze.

Ore 12 –23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 18: Wine Cocktail&Dj Set a cura di Coldiretti – piazza Roma

Viaggio  di sapori dal vigneto al dancefloor, con cocktail contadini a base di vini selezionati da EnotecAmica e curati da Fine & Dining Project, abbinati a cicchetti astigiani e musiche di iMPA fino alla mezzanotte. Ingresso libero.

Domenica 13 settembre

Ore 12–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 16 –18: Talk e masterclass “Pico (Portogallo): il paesaggio del vino tra lava e oceano” a cura dell’Associazione per il patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato – piazza San Secondo

La prima delle quattro masterclass internazionali pensate come occasione di incontro e confronto tra territori patrimonio Unesco in cui la viticoltura rappresenta un elemento fondamentale del paesaggio, della cultura e dell’identità della comunità. In questo primo incontro spazio ad un “viaggio” attraverso i vini dell’isola vulcanica di Pico.
Numero massimo di partecipanti: 25. Ingresso: 25 euro. Per iscrizioni clicca qui.

Ore 19 – 20 e 21 - 22: Masterclass “Barbera e Parmigiano. Stagioniamo assieme” a cura di Coldiretti – piazza Roma

In degustazione quattro etichette di Barbera d’Asti docg abbinate a quattro diverse stagionature di Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola Sangonelli Antonio Delbono Gabriella, a base di latte “SolodiBruna”. Guidano gli assaggiatori di Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio). Prima sessione dalle 19 alle 20, seconda sessione dalle 21 alle 22. Per informazioni e prenotazioni: 337/1120058.

Ore 19 – 20.15: Masterclass “I Colori dell’Asti Docg” a cura del Consorzio dell’Asti Docg – Palazzo Ottolenghi

Viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della denominazione spumantistica più antica d’Italia attraverso la degustazione di quattro vini, accompagnati da proposte di pasticceria dolce e salata. Per informazioni e prenotazioni clicca qui.

Douja d'Or, al via oggi ad Asti la festa del vino

Alle 17 l’inaugurazione del salone enologico che tornerà diffuso tra piazze, palazzi e cortili del centro storico - In programma degustazioni ed eventi

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