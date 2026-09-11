Douja d'Or, al via oggi ad Asti la festa del vino

Dieci giorni di degustazioni, masterclass, incontri ed eventi.

Così si presenta la Douja d’Or 2026, che sarà inaugurata oggi (venerdì) alle 17 in piazza San Secondo, per terminare domenica 20 settembre. Parliamo del salone nazionale dei vini promosso da Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Un cartellone che vedrà protagonisti di degustazioni ed eventi il Consorzio Piemonte Land of Wine, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, il Consorzio Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, l’Unione industriale in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino e l’Associazione produttori di vino biologico. Il tutto con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Asti. In cabina di regia, per il secondo anno consecutivo, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Col titolo “Storie di vino, visioni di futuro”, la Douja d’Or tornerà diffusa tra piazze e cortili di palazzi del centro storico, dopo che l’anno scorso era stata concentrata in piazza San Secondo.

I luoghi della Douja

Nel “salotto” della città, piazza San Secondo, tornerà il Consorzio Piemonte Land of Wine. Per tutta la durata dell’evento, sarà proposta in degustazione una selezione di vini in rappresentanza di tutti i territori della regione. Una carta dei vini digitale, con oltre 400 etichette, consultabile tramite QR code, coprirà l’intera gamma di tipologie prodotte: bollicine, bianchi, rosé, rossi, aromatici e passiti.

Presente anche l’enoteca per acquistare le etichette in assaggio. Non solo. Nello stand di piazza San Secondo si potranno gustare anche i vini delle aziende che fanno parte dell’Associazione produttori del vino biologico, la cui enoteca sarà invece ospitata nella Torre Comentina di piazza Roma. L’associazione organizzerà anche eventi di vario tipo (dalle cene alla consegna del premio Barbateller) tra il 19 e il 20 settembre, fine settimana in cui si svolgeranno anche due masterclass nell’apposito padiglione allestito in piazza Roma.

Il Consorzio Asti Docg farà squadra con il Consorzio del Vermouth di Torino Igp condividendo, anche con il Consorzio tutela vini d’Acqui Doc, gli spazi del cortile di Palazzo Ottolenghi, per un programma di degustazioni e appuntamenti dedicati. Tre, in particolare, le masterclass in calendario in collaborazione con gli altri due consorzi.

Il Consorzio del Vermouth di Torino parteciperà con un programma di appuntamenti istituzionali, degustazioni dedicate al Vermouth di Torino e incontri rivolti alla stampa per evidenziare l’unicità e promuovere l’eccellenza della Igp che il Consorzio è chiamato a tutelare, l’unica a livello mondiale per un vermouth.

Nella stessa sede anche Confcommercio, partner del salone enologico. Proporrà «un’esperienza sensoriale che unirà dolce e salato» per valorizzare i Vermouth e il nuovo cocktail “Asti Vibes” del Consorzio dell’Asti Docg.



Intenso anche il programma del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, in uno spazio dedicato alla promozione delle denominazioni tutelate allestito nel cortile di Palazzo Alfieri. I visitatori potranno approfondire la conoscenza dei vini e del patrimonio enologico del Monferrato attraverso esperienze dedicate, tra cui un evento incentrato sulla mixology e sulle nuove tendenze del consumo del vino. Confermata anche quest’anno, nella stessa sede, la presenza della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti. Per tutta la durata dell’evento gli studenti proporranno un ristorante alla carta - nella sala ristorante allestita nei Giardini Guglielminetti del palazzo - e un panino gourmet nel cortile principale del palazzo, per chi preferirà una soluzione itinerante. Sarà inoltre possibile degustare due drink inediti creati dai ragazzi e dai barman della scuola per esaltare i vini del Consorzio.

In piazza Roma saranno invece proposte altre degustazioni a cura delle Enoteche regionali del territorio del Monferrato e dell’Asti, oltre agli eventi delle associazioni di categoria agricole.



Al salone torneranno protagoniste anche le grappe piemontesi con la partecipazione del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo che proporrà, in collaborazione con Anag Piemonte, nella sala Gianni Basso del Teatro Alfieri, una serie di masterclass per approfondire i prodotti delle 20 distillerie piemontesi che aderiscono al Consorzio.

Gli eventi collaterali

Da segnalare, infine, che nei giorni della manifestazione il centro storico sarà animato anche da altri eventi, come il Festival delle Sagre il 12 e 13 settembre e le degustazioni itineranti di Wine Street Tasting il 18 e 19 settembre. Inoltre, nell’ambito della rassegna di arte contemporanea Germinale Monferrato Art Fest, dal 10 settembre al 4 ottobre la scultura “Soltitan” di Luigi Mainolfi rimarrà esposta nell’atrio del Municipio (così come l’installazione di Domenico Borrelli a Palazzo Mazzetti).



Programma completo e prenotazioni: www.doujador.it.