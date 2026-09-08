Douja d'Or, il Premio Alambicco d’Oro torna ad Asti

Tornerà nuovamente ad Asti, dopo la tappa a Padova nel 2025, la premiazione del concorso nazionale Alambicco d’Oro promosso dall’Anag, l’Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti.

L’appuntamento, inserito nell'ambito della Douja d'Or, il salone enologico in programma ad Asti dall'11 al 20 settembre, è in programma venerdì 18 settembre dalle 9.30 nella sede astigiana della Camera di commercio Alessandria-Asti, in piazza Medici.

Due distillerie astigiane tra i vincitori

Saranno consegnate le 127 medaglie e i 2 premi speciali assegnati a Grappa, Acquavite d’uva, Brandy italiano e Gin in arrivo da tutta Italia e selezionati da una qualificata giuria di assaggiatori Anag. Tra i vincitori due distillerie astigiane: la “Beccaris” di Boglietto di Costigliole si è aggiudicata cinque medaglie Gold, quattro Silver e il premio speciale “Il vestito della Grappa”; Elena Borra Distillerie di Motta di Costigliole ha ottenuto due medaglie Gold.

La tavola rotonda

La giornata si aprirà con la tavola rotonda “La grappa e la cucina italiana, due patrimoni solo italiani. Comuni valori culturali, espressione di identità e tradizione”.

Il confronto metterà in dialogo due eccellenze profondamente legate alla storia e alla cultura del Paese: la grappa, acquavite di vinaccia prodotta esclusivamente in Italia da materie prime nazionali, e la cucina italiana, iscritta nel 2025 nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.

A moderare la tavola rotonda sarà Bruno Penna, direttore del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

Dopo i saluti istituzionali e del presidente nazionale di Anag, Marcello Vecchio, il programma entrerà nel vivo con l’intervento di Cesare Mazzetti, in rappresentanza di AssoDistil, che ripercorrerà le principali tappe legislative che hanno portato al riconoscimento della denominazione Grappa, alla tutela della Grappa IG e alla nascita del Consorzio Nazionale Grappa.

Paolo Marolo, presidente del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, porterà il suo contributo con un approfondimento sulla radicata tradizione distillatoria piemontese grazie alla presenza sul territorio di numerose realtà produttive, grandi e piccole, e sui cambiamenti seguiti alla nascita del Consorzio.

La tavola rotonda continuerà con il giornalista Sergio Miravalle e il suo intervento “La Grappa da ‘surrogato di coraggio’ a distillerie aperte”, dove ripercorrerà l’evoluzione del prodotto, della sua percezione e del rapporto sempre più diretto fra aziende, territori e consumatori.

A chiudere il confronto sarà Marirosa Gioda, segretaria nazionale Anag, che parlerà del legame fra Grappa Ig e cucina italiana Patrimonio Unesco, eccellenze unite da identità territoriale, radici storiche, trasmissione dei saperi e una filosofia del recupero che trasforma le materie prime e le tradizioni in patrimonio culturale condiviso.

Il commento di Marcello Vecchio

«L’Alambicco d’Oro – afferma Marcello Vecchio, presidente nazionale Anag – rappresenta ogni anno un momento di incontro e di confronto per distillatori e assaggiatori provenienti da tutta Italia, ma soprattutto offre l’opportunità di accendere i riflettori sul valore culturale, produttivo e identitario della nostra distillazione. La qualità racchiusa in ogni grappa e acquavite nasce dal lavoro delle aziende, dalla conoscenza delle materie prime e dal legame con i territori».

Altri appuntamenti

La giornata di venerdì 18 settembre continuerà con alcuni appuntamenti. Alle 15, presso la Camera di commercio Alessandria-Asti, si terrà la masterclass “Dal grappolo alla Grappa”, con degustazione di vini Barbera e grappe di Barbera organizzata in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e con la Distilleria Vieux Moulin (evento riservato ai soci Anag). Alle 21 la Sala Gianni Basso del Teatro Alfieri ospiterà la masterclass “Grappa&Cioccolato, un magico connubio” in collaborazione con il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo (aperta a tutti, con prenotazione sul sito www.doujador.it/calendario).

Sabato 19 settembre le iniziative Anag dedicate ai soci continueranno con due visite in distillerie della zona e degustazioni dei prodotti: alle 10.30 tappa alle Cantine Braida, a Rocchetta Tanaro, e alle ore 15.30 visita alla Distilleria Beccaris a Costigliole.