Banca di Asti: ecco i numeri della semestrale 2026

Una banca che si conferma solida e ben patrimonializzata, e che continua a raccogliere la fiducia dei clienti. Una banca che sceglie anche di investire sul futuro, scontando, in questo primo periodo, sul capitolo degli utili.

Il Consiglio di amministrazione di Banca di Asti, presieduto da Maurizio Rasero con Roberto Fiorini come amministratore delegato (entrambi nominati lo scorso aprile), ha approvato i risultati preliminari riferiti al primo semestre 2026 che fanno registrare un Utile netto consolidato di Gruppo pari a 26,7 milioni di euro, in calo rispetto al 2025; l’utile netto individuale della Banca ammonta a 34,1 milioni.

“Ogni numero racconta una storia. Quelli di questo semestre raccontano una crescita della fiducia: oltre 18,5 miliardi di euro di masse affidate al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti testimoniano la vicinanza di clienti e territori e confermano che il percorso di evoluzione intrapreso sta già producendo risultati concreti - afferma Roberto Fiorini AD del Gruppo Banca di Asti - In questo contesto, la flessione della redditività rispetto al primo semestre 2025 riflette la scelta consapevole di anticipare investimenti strategici nelle persone, nella consulenza, nell'innovazione e nella qualità del servizio: un percorso di trasformazione già in corso, i cui benefici sono attesi manifestarsi con crescente evidenza già nel prossimo futuro, rafforzando la capacità del Gruppo di generare crescita e valore nel medio-lungo periodo”.

In una nota del Gruppo si precisa che i Crediti verso la clientela del Gruppo superano i 7,5 miliardi di euro, in crescita dell’1% rispetto al 31/12/2025.

La Massa fiduciaria da clientela raggiunge i 18,5 miliardi di euro, in crescita del 2,4% (+426 milioni) rispetto al 31/12/2025, trainata dal forte sviluppo della raccolta indiretta (+8,5%). Un risultato che conferma la capacità del Gruppo di accrescere il patrimonio affidato dalla clientela e di orientarne l'evoluzione verso soluzioni a maggiore valore aggiunto.

La raccolta complessiva da clientela ammonta a 18,5 miliardi di euro (19,6 miliardi ricomprendendo anche le cartolarizzazioni collocate sul mercato e la raccolta istituzionale), in crescita di 426 milioni (+2,4%) rispetto al 31/12/2025.