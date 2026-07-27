Stefano Calella alla guida della Fai Cisl Alessandria-Asti

Stefano Calella, attuale segretario generale aggiunto della Cisl Alessandria - Asti, è stato eletto oggi segretario generale della Fai Cisl per le due province, federazione territoriale che rappresenta i lavoratori di agricoltura, industria alimentare, ambiente e forestazione.

Al suo fianco sono stati confermati, come componenti di segreteria, Annalisa Minetto e Gabriele Giusto.

L'elezione è avvenuta all'unanimità da parte del Consiglio generale della Fai Cisl Alessandria-Asti, nel corso della riunione cui hanno preso parte anche Antonio Castellucci (reggente Fai Cisl nazionale), Luca Caretti (segretario generale Cisl Piemonte), Marco Ciani (segretario generale Cisl Alessandria-Asti) ed Emilio Capacchione (segretario generale Fai Cisl Piemonte). Presente anche Enzo Medicina, da cui Stefano Calella ha raccolto il testimone, che ha guidato la federazione negli ultimi anni contribuendome al consolidamento sul territorio alessandrino e astigiano.

Nel corso dei lavori del Consiglio generale è stato espresso un sentito ringraziamento ad Enzo Medicina, destinato ad altri incarichi nella federazione, "per l'impegno, la competenza e la dedizione dimostrati durante il mandato, caratterizzato da una costante attenzione alla tutela dei lavoratori, alla contrattazione e alla valorizzazione delle filiere agroalimentari del territorio".

Stefano Calella porterà con sé una lunga esperienza maturata all'interno della Cisl a partire dal 1991. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità - dichiara - desideroso di proseguire il lavoro svolto in questi anni dalla Fai Cisl sul territorio delle due province. Le priorità della nostra federazione saranno la tutela della qualità del lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro, il rafforzamento della contrattazione e la valorizzazione delle filiere agroalimentari che rappresentano un patrimonio fondamentale per il nostro territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del caporalato e di ogni forma di sfruttamento lavorativo. Si tratta di una battaglia di civiltà che richiede un impegno costante del sindacato, delle istituzioni e delle imprese sane. Dobbiamo garantire condizioni di lavoro dignitose, il rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori, italiani e stranieri, promuovendo legalità, inclusione e integrazione”.

Da ricordare che Calella ha assunto il nuovo incarico a poche settimane dalle dimissioni da segretario generale aggiunto. "Le presenterò a settembre per raggiunti limiti di mandato - spiega - in quanto ho trascorso vent'anni come componente nella medesima segreteria, gli ultimi otto dei quali da segretario generale aggiunto su richiesta del segretario generale Marco Ciani".