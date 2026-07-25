Nuovo iperammortamento 2026-2028: opportunità fiscali e strumenti finanziari per rilanciare gli investimenti delle imprese

Si è svolto all'Unione industriale l'incontro "Nuovo iperammortamento 2026-2028. Opportunità fiscali e strategie di investimento per le imprese", promosso da Intesa Sanpaolo e ospitato dall'associazione territoriale, con l'obiettivo di approfondire il nuovo quadro degli incentivi agli investimenti previsto dalla Legge di Bilancio e le opportunità per sostenere la competitività del sistema produttivo.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di imprenditori e manager del territorio interessati ad approfondire le caratteristiche della misura, le modalità di accesso agli incentivi e gli strumenti finanziari a supporto dei programmi di investimento. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre analizzati lo scenario macroeconomico e le prospettive di crescita delle imprese, con un focus sulle soluzioni a disposizione per accompagnare i processi di innovazione e trasformazione tecnologica.

Ad aprire i lavori è stato Piergiorgio Castellino, direttore commerciale imprese in rappresentanza della direzione regionale Piemonte Sud e Liguria, guidata da Andrea Perusin, della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Nel corso dell'incontro, Romina Galleri, del Research Department di Intesa Sanpaolo, ha delineato lo scenario macroeconomico e il contributo degli investimenti alla crescita, mentre Massimo Baima, District Manager Tinexta Innovation Hub, ha illustrato il funzionamento del nuovo iperammortamento, i beni agevolabili, le modalità di accesso agli incentivi e gli aspetti operativi della misura.

«Ospitare momenti di approfondimento come questo – dichiara il Presidente dell'Unione Industriale della Provincia di Asti Luigi Costa – significa offrire alle imprese strumenti concreti per interpretare un contesto normativo ed economico in continua evoluzione e cogliere tempestivamente le opportunità disponibili. Il tema degli investimenti rappresenta oggi una leva strategica per rafforzare la competitività del nostro tessuto produttivo e iniziative di questo tipo favoriscono un confronto qualificato tra imprese, istituzioni finanziarie ed esperti».

«L'incontro realizzato – prosegue il Presidente Costa – si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione che stiamo portando avanti come associazione con gli istituti di credito presenti sul territorio. L'obiettivo è mettere a disposizione delle aziende occasioni di informazione, aggiornamento e dialogo sui principali strumenti finanziari e sulle misure di sostegno agli investimenti, contribuendo a creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita, all'innovazione e alla competitività delle imprese astigiane».

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, aggiunge: "L'iperammortamento rappresenta una leva concreta per sostenere gli investimenti in innovazione e tecnologia delle piccole e medie imprese. Intesa Sanpaolo ha già pronta un'offerta che integra l'incentivo fiscale con il finanziamento fino al 100% del valore dell'investimento, affiancando soluzioni dedicate e supportando le imprese anche nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai benefici. Una proposta che consente alle imprese di aumentare e anticipare il beneficio fiscale da iperammortamento accompagnandone la competitività con ogni supporto disponibile. Un impegno ben evidenziato anche dal nostro modello di consulenza integrato sulla finanza straordinaria a disposizione delle piccole e medie imprese, che unisce competenze di investment banking e una presenza capillare sul territorio».