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Sindacato

Filcams Cgil Asti, Aracelis Guerrero eletta segretaria generale

Funzionaria dal 2022, sostituisce Mario Galati, giunto al termine degli otto anni di mandato, che ha reso la categoria la più numerosa tra i lavoratori attivi

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

22 Luglio 2026 11:07:00

Filcams Cgil Asti, Aracelis Guerrero eletta segretaria generale

Mario Galati e Aracelis Guerrero

Cambio ai vertici della Filcams Cgil di Asti. Ieri, con voto unanime, l'assemblea generale della categoria ha eletto la nuova segretaria generale, Aracelis Guerrero, prima donna a guidare il sindacato del commercio e terziario.

Originaria della Repubblica dominicana, 43 anni, Aracelis Guerrero è diventata delegata sindacale in Ovs nel 2017 per poi entrare nel sindacato, in qualità di funzionaria, nel 2022.

Presenti il segretario nazionale Filcams Alessio Di Labio, il segretario generale regionale della categoria, Fabio Favola, e Beppe Morabito, segretario generale della Camera del lavoro di Asti.

Guerrero sostituirà Mario Galati, giunto al termine degli otto anni di mandato, durante i quali ha portato la categoria a raggiungere, con 2.150 iscritti, uno storico risultato: è infatti diventata la prima categoria nella Cgil astigiana tra i lavoratori attivi.

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