Al via sabato i saldi estivi: sconti per otto settimane

Al via domani (sabato) i saldi estivi. Nell’Astigiano, come in tutto il Piemonte e in quasi tutta Italia, comincerà il periodo dello shopping a prezzi ribassati, che durerà come sempre otto settimane e interesserà principalmente i settori dell’abbigliamento e delle calzature, interessati da riduzioni di prezzo che solitamente partono dal 20% a salire.

Un sistema che perdura, nonostante la grande distribuzione e il commercio on line abbiano abituato i consumatori a promozioni lungo l’arco dell’anno, e che è atteso da commercianti e clienti. Clienti che solitamente sfruttano questa opportunità soprattutto nella prima settimana di vendite promozionali, in una “corsa” ad accaparrarsi le taglie e gli articoli più richiesti.

Il sondaggio di Confesercenti

In attesa dell'avvio, l'associazione di categoria Confesercenti ha promosso il consueto sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 italiani tra 18 e 65 anni per misurare intenzioni e comportamenti d’acquisto alla vigilia dell’appuntamento.

La spesa media prevista è di 209 euro a persona. Rispetto allo scorso anno, il 28% degli intervistati riduce il budget.

Tra chi taglia la spesa, il 65% indica il caro-vita e l’inflazione come causa principale. Il 43% segnala l’aumento dei costi fissi dell’abitazione, mentre Il 31% dichiara una scelta di risparmio consapevole.

In cima alla lista della spesa ci sono le calzature (52%), seguite da t-shirt e top (49%), maglieria estiva (39%), abiti (36%) e pantaloni o gonne (36%). Le differenze di genere restano marcate: l’abbigliamento sportivo interessa il 34% degli uomini contro il 19% delle donne, mentre le donne privilegiano abiti e vestiti (47% contro il 24% degli uomini) e accessori come le borse (18% contro il 4%). Una fotografia che conferma i saldi come occasione soprattutto per rinnovare capi di uso quotidiano, più che per acquisti occasionali.