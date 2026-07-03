Al via sabato i saldi estivi: sconti per otto settimane

Commercio
03 Luglio 2026 09:40:01
Al via domani (sabato) i saldi estivi. Nell’Astigiano, come in tutto il Piemonte e in quasi tutta Italia, comincerà il periodo dello shopping a prezzi ribassati, che durerà come sempre otto settimane e interesserà principalmente i settori dell’abbigliamento e delle calzature, interessati da riduzioni di prezzo che solitamente partono dal 20% a salire.
Un sistema che perdura, nonostante la grande distribuzione e il commercio on line abbiano abituato i consumatori a promozioni lungo l’arco dell’anno, e che è atteso da commercianti e clienti. Clienti che solitamente sfruttano questa opportunità soprattutto nella prima settimana di vendite promozionali, in una “corsa” ad accaparrarsi le taglie e gli articoli più richiesti.
In attesa dell'avvio, l'associazione di categoria Confesercenti ha promosso il consueto sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 italiani tra 18 e 65 anni per misurare intenzioni e comportamenti d’acquisto alla vigilia dell’appuntamento.
La spesa media prevista è di 209 euro a persona. Rispetto allo scorso anno, il 28% degli intervistati riduce il budget.
Tra chi taglia la spesa, il 65% indica il caro-vita e l’inflazione come causa principale. Il 43% segnala l’aumento dei costi fissi dell’abitazione, mentre Il 31% dichiara una scelta di risparmio consapevole.
In cima alla lista della spesa ci sono le calzature (52%), seguite da t-shirt e top (49%), maglieria estiva (39%), abiti (36%) e pantaloni o gonne (36%). Le differenze di genere restano marcate: l’abbigliamento sportivo interessa il 34% degli uomini contro il 19% delle donne, mentre le donne privilegiano abiti e vestiti (47% contro il 24% degli uomini) e accessori come le borse (18% contro il 4%). Una fotografia che conferma i saldi come occasione soprattutto per rinnovare capi di uso quotidiano, più che per acquisti occasionali.
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